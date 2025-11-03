札幌市北区の住宅で家族３人の遺体が見つかり、息子である４１歳の男が逮捕された事件で、男は事件当時、家族が住む住宅で寝泊まりしていたことが新たに分かりました。



（恩田記者）「中村容疑者が出てきました。少しうつむきがちに車に乗り込みます」



逮捕・送検された札幌市北区の無職・中村純一容疑者（４１）は、札幌市北区新琴似の住宅で、姉の川村千恵子さんを刃物で突き刺し、殺害した疑いが持たれています。





住宅の１階からは中村容疑者の父・道紀さんと母・美枝子さんの遺体も見つかっています。「３０分前に家族３人を殺した」中村容疑者は１０月３１日、札幌・北警察署を訪れ自首。警察によりますと、血痕のついた刃物のようなものを所持していました。死亡した３人の死因は出血性ショックで、全身に複数の刺し傷があり、死後、短時間しか経っていなかったということです。（家族を知る人）「あんまり親しくいている人はいないんじゃない。ほとんど(家から)出てこない。車も動かないから、どこか出張でも行っているのかなと」警察によりますと、中村容疑者は事件当時、両親の住む住宅で寝泊まりしていたことが新たにわかりました。警察は、中村容疑者が家族と何らかのトラブルがあったとみて、動機などを詳しく調べています。