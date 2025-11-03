バンド生活36年目を迎えた人間椅子が11月19日、約2年ぶり通算24枚目のオリジナルアルバム『まほろば』をリリースする。同アルバムのリリースを記念して、11月20日にスペースシャワーTVで特別記念番組がオンエアされることが発表となった。番組MCを芸人・メイプル超合金の安藤なつが務め、メンバーがこれまでの歩みを振り返る。

特別番組『「まほろば」SPECIAL〜人間椅子ヒストリー〜』は、バンド結成やナカジマノブ(Dr)の加入に至るまでのヒストリーをはじめ、メンバーそれぞれの音楽ルーツ、メジャーデビューの先に待っていた苦悩など、結成36年の歴史を秘蔵映像とともに振り返り、メンバーが赤裸々に語り尽くす内容だ。また、オリジナルアルバム『まほろば』については、人間椅子独自の制作過程や各収録曲についても掘り下げていく。

MCを務める安藤なつは、人間椅子のファンを公言し、これまでラジオなどでも共演経験がある。「『イカ天』に出演していた人間椅子を観てファンになった」と話す安藤と人間椅子メンバーとのクロストークにもご注目を。

■特別番組『「まほろば」SPECIAL〜人間椅子ヒストリー〜』

放送日時：11月20日(火)23:00〜23:30

出演：人間椅子

MC：安藤なつ (メイプル超合金)

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089302/

▼関連番組

■ミュージックビデオ特集『人間椅子 MUSIC VIDEO SPECIAL』

放送日時：11月20日(火)23:30〜24:00

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089271/

■24thアルバム『まほろば』

2025年11月19日(水)発売

TKCA-75306 3,000円(税込)

01.まほろば

02.地獄裁判

03.阿修羅大王

04.宇宙誘拐

05.野性上等

06.山神

07.恋愛一代男

08.ばかっちょ渡世

09.永遠の鐘

10.樹液酒場で乾杯

11.感動の坩堝

12.悪魔の楽園

13.光の子供

■＜人間椅子2025年冬のワンマンツアー『まほろば』ツアー＞

11月24日(月/祝) 青森・弘前 KEEP THE BEAT

11月27日(木) 北海道・札幌 PENNY LANE 24

11月29日(土) 青森・青森 Quarter

12月01日(月) 宮城・仙台 Rensa

12月04日(木) 大阪・大阪 心斎橋 BIGCAT

12月08日(月) 福岡・福岡 DRUM Be-1

12月10日(水) 愛知・名古屋 Electric Lady Land

12月13日(土) 香川・高松 OLIVE HALL

12月17日(水) 東京・Zepp Haneda

▼チケット

●Zepp Haneda(Tokyo)以外の8公演

前売り5,000円 / 当日5,500円(税込/ドリンク代別)

※全自由・整理番号順入場・小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可

●Zepp Haneda(Tokyo)

◯1階 前方スタンディング

前売り5,500円 / 当日6,000円(税込/ドリンク代別)

※スタンディング・整理番号順入場・小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可

◯2階 指定席

前売り6,000円 / 当日6,500円(税込/ドリンク代別)

※座席指定・小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可

