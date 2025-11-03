ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴが３日、大阪市で行われた「御堂筋ランウェイ２０２５」に出演し、沿道を埋めた市民やファンらに熱いパフォーマンスを届けた。

５人はフロートに乗って大阪市の南北を走る御堂筋の南から北へ移動。後半では、ランウェイの北端に設置されたステージに駆け上がって歌い踊った。ＭＣで横山裕は、「村上が立ってしゃべっているのを見てたら立候補してるみたいに見える」と政界進出ネタが絶えない村上信五をいじった。

その後、メンバーはいったん舞台袖に下がり、再びステージに。司会を務める今田耕司は、主催者の吉村洋文大阪府知事（日本の維新の会代表）と村上が談笑していたことから村上に「知事としゃべってるから維新に入るのかと」と政治ネタで盛り上げた。村上は「まだ維新の会には入れませんけど」と応じていた。

グランドフィナーレで吉村氏が挨拶。「今日は皆さん、来て下さってありがとうございました」と来場者に感謝の言葉。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴには「皆さん、素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました」と礼を述べたあと、やや小声で村上に「また維新に入ってください」とステージ上で衆人環視の中、直接ラブコール。村上は「いやいやいや」とあわて、「怒られる」との声が上がるなかイベントは幕を閉じた。