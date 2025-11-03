大相撲の時津風一門が2日、福岡・志免町の時津風部屋で連合稽古を行い、ぶつかり稽古で昨年に次いで平幕・正代（33＝時津風部屋）が年齢と同じ数だけぶつかった。

申し合い稽古が終わると音羽山親方（元横綱・鶴竜）らの呼びかけで正代へバースデープレゼントが用意された。昨年同様に年齢の数だけぶつかり稽古を行う粋な演出。通常は5、6本がノルマだが「何歳だっけ！？」と関取衆から声が飛ぶ。正代も「ハタチ」と本数の軽減を試みるが、もちろん受け入れられない。錦木（35＝伊勢ノ海部屋）、大栄翔（31＝追手風部屋）らに次いで最後は霧島（29＝音羽山部屋）が胸を出した。

実は誕生日は2日後の11月5日。それでも前倒しで祝福されるのは正代の人柄か。元大関は必死に前へ足を出し本数をこなすが息も乱れて徐々に疲労感がみなぎる。終盤はめいっぱい負荷をかけて踏ん張る霧島の容赦のない対応に押しても動けない。いい加減にしろ！と言わんばかりにツッコミを入れるが、霧島は手を緩めない。稽古を見学した一般ファンと関取衆の激励を受けながら、正代はふらふらになって何とか完走。1年前は33本。今年は苦し紛れにまわしをつかんで寄って反則認定された1本を加え計35本をこなし「きつかった。腰が痛い」と言葉を絞り出した。

熊本県出身で九州場所は多くの声援を受ける。秋場所は1年ぶりに10勝を挙げ、番付も西5枚目に浮上。「期待に応えられるように頑張りたい気持ちはあります。上位陣と当たると思うので、しっかり調整したい」といつになく前向きに話した。