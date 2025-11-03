益若つばさ、韓国ヘアメイクで印象ガラリ「美しさが神」「勉強になる」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】タレントの益若つばさが11月2日、自身のInstagramを更新。韓国風ヘアメイクを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳レジェンドモデル、韓国メイクで雰囲気一変
益若は「お仕事で韓国行きました」とつづり「ウォンジョンヨ先生のサロンでヘアメイクしてもらいました」と報告。目元に陰影を付けたメイクアップや、ウェーブ巻きの写真を投稿した。日本と韓国でのヘアメイクの違いを記し「ヘアメイクいつもと雰囲気違うのわかるー？」と呼びかけている。
この投稿に「可愛い」「韓国風も似合ってる」「ウェーブ巻き真似したい」「美しさが神」「素敵すぎ」「勉強になる」「印象変わる」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆益若つばさ、韓国風ヘアメイクで雰囲気ガラリ
◆益若つばさのヘアメイクに反響
