西山茉希「買い物キャンセル」残り物で作った豪華手料理4品披露「栄養バランス完璧」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】西山茉希が11月1日、自身のInstagramを更新。自宅にあるものだけで作った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳2児の母モデル「栄養バランス完璧」手料理4品並んだ食卓
西山は「おでかけから1回帰宅すると、もう出る気がなくなるあるある」とつづり、自宅にあるもので作った手料理を作る様子を公開。「＃買い物キャンセル」「＃外食キャンセル」とタグも付け、「冷凍庫にある鶏団子をトマトジュースベースでグツグツ」「1つ残ってたじゃがいもは、チーズと卵でカリフワな1枚へ」「使わなかった人参はピーラーで楽して干し椎茸とソテー」「シャキッと保存してたレタスは添えるだけ」と色とりどりの4品を作っている動画を披露している。
この投稿には「外出は1回で済ませたいの共感」「4品も作れてすごい」「栄養バランス完璧」「全部レシピ知りたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳2児の母モデル「栄養バランス完璧」手料理4品並んだ食卓
◆西山茉希「買い物キャンセル」手料理披露
西山は「おでかけから1回帰宅すると、もう出る気がなくなるあるある」とつづり、自宅にあるもので作った手料理を作る様子を公開。「＃買い物キャンセル」「＃外食キャンセル」とタグも付け、「冷凍庫にある鶏団子をトマトジュースベースでグツグツ」「1つ残ってたじゃがいもは、チーズと卵でカリフワな1枚へ」「使わなかった人参はピーラーで楽して干し椎茸とソテー」「シャキッと保存してたレタスは添えるだけ」と色とりどりの4品を作っている動画を披露している。
◆西山茉希の手料理が話題
この投稿には「外出は1回で済ませたいの共感」「4品も作れてすごい」「栄養バランス完璧」「全部レシピ知りたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】