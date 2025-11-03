「酢」は、世界最古の発酵調味料のひとつとされるのをご存知ですか？造り方はさまざまありまして、数時間で完成する工業製品から、じっくり丁寧に時間をかけて醸（かも）して寝かせる造りまで、いろいろ。今回は中でもこだわりの酢を中心に蔵ルポから各種製品までご紹介します。今回は前編です。

麹作りから酒造り醸して寝かせて静かに“時”を待つ こだわりの酢造り

山梨県都留（つる）市にある『戸塚醸造店』は、関東で唯一昔ながらの“静置発酵（せいちはっこう）”と呼ばれる酢造りを行う蔵。その代表米酢「心の酢」の造りを見学に行ってきました。

原料となる酒造りから手間ひまかけて“育てる”蔵

「心の酢」を初めて口にしたときは驚いた。酸味はあるのにツーンとせずに、香りとともにまろやかに広がるのだ。それは酢酸菌の力を活かして時間も手間もかけて生まれる味わいなのだという。大量生産ではなく、少量ずつ造られるお酢の蔵は国内でも数十軒と聞く。そのお酢造りを教えてもらうべく、山梨県都留市の『戸塚醸造店』を訪ねた。

「酢造りはまずお酒造りから。お酢の原料には米と麹、酵母しか使いません」と出迎えてくれた代表・戸塚治夫さんは語る。お酒造りから始めるのではなくアルコールを仕入れて添加する場合もあるが、戸塚さんは米酢としての表示ができる基準の4倍にもあたる有機栽培コシヒカリを使って元となる酒造りを行う。

お酢造りを熱く語る『戸塚醸造店』代表の戸塚治夫さん

まずは蒸し米で米麹の培養をし、出来上がった米麹に水と新たな蒸し米を加える。そして毎日2回かき混ぜることで、蒸し米のでんぷんからは糖が生まれ、さらに糖は酵母によってアルコールになる。これが酢の原料「酢もともろみ」となる。

日本酒として造るのであればアルコール度数は15度前後を目指すが、お酢はそれを大きく上回る18度ほどまで発酵させる。アルコール分が多ければ、酢酸発酵の量も増やせるためだ。

酢もともろみは１日２回櫂でかき混ぜ、微生物の働きを促す。発酵により生まれる炭酸ガスを逃がす役割もある。シュワシュワと鳴る発泡音を「さざ波のような音。ぼーっと聞いていると癒されます」と戸塚さん

約3か月かけて行う、昔ながらの“静置発酵”

アルコール発酵が終わるといよいよ酢の発酵に。「種酢」と呼ばれる自家醸造した酢と、酢もともろみ、濃度を調整するための水を甕（かめ）に入れて室温約30度の発酵室で静置する。「発酵が一番よく進む温度は土地によっても違います。いろいろ試した結果、甕の内部が35度になるようにしています」と戸塚さん。

数日すると、菌膜と呼ばれる膜が現れる。はじめは和紙のように薄く、徐々にちりめん状に張る。神秘的なその膜は、酢酸菌が空気から酸素を取り込み、アルコールを酸に変えている。酸はアルコールよりも重いために沈み、対流することで全体が発酵する。これを昔ながらの「静置発酵」といい、約3か月かけて見守り、育てる。

ちなみに量販されているお酢のほとんどは、液体を攪拌しながら人工的に空気を送り込む「全面発酵」という手法で行われる。完了までわずか数時間と効率よく酸を生み出すことはできるが、香りが醸成されるのは難しいのだという。

戸塚さんは甕の封の部分に指を当てれば適温かどうかを判断できるという。何度も確かめるうちにわかるようになったとか

発酵室に入らせてもらうと、濃厚な甘い香りとスギの香りに体を包まれた。戸塚さんはこの香りも発酵の手掛かりとしながら、様子を見守る。嫌な香りは発酵がうまくいっていない証拠なのでその膜を取り除き、発酵が進んでいる甕の膜を移すなど、細かな作業が欠かせない。発酵後はさらに味わいに深みを出すためそっと上澄みを熟成用の甕に移す。

クリアだけど菌体が残る上澄みの熟成酢

酢を熟成させるための蔵にはずらりと甕が並んでいた。これは江戸時代末期から薩摩藩で使われていた甕で、国内ではもう手に入らない。甕は陶器でできており、通気性があるので酢酸菌が呼吸しながら、ゆるやかに熟成が進む。

国産のスギやアカマツなどで組まれた熟成室は当時80代だった宮大工職人がひとりで建てたという。圧巻

「ステンレスやプラスチックのタンクとはひと味違う深みが生まれます」と語る戸塚さん。蔵に移されたお酢は始め濁っているが、ある段階から急にその澱が沈み、澄んだ状態になる。そうして生まれる「心の酢」は、濁りはないが酢酸菌の菌体も壊れずに残っているのだそう。

「清澄のためにお酢にろ過材を入れることはしたくないし、ろ過によって失われてしまう風味があると思います。発酵が完全に終わるよう丁寧に進めれば雑味も生まれないですし、液体もクリアにできるんです」と戸塚さんは断言する。

ひとつの甕には400リットルの酢が入る

実際、とある研究によれば、「心の酢」には一般的なろ過済みの酢の何倍もの酢酸菌と、さまざまな種類の有機酸も含まれていたという。こうして一年以上かけて生まれる酢からは、芳醇な米の香りも立ちのぼる。

〈米酢造りの基本工程（戸塚醸造店「心の酢」の場合）〉

1．米の準備

有機栽培米を洗米→浸漬→蒸して、麹作りの準備をする

2．麹作り

蒸し米に麹菌を付けて麹を作る。これを製麹（せいきく）という

3．酢もともろみ造り

出来上がった米麹に新たに蒸し米を足し、仕込み水と酵母菌を加えて低温でアルコール発酵。いわゆる日本酒造りと同じ工程を行う

4．発酵

酢もともろみを水で割り、甕に移して発酵。アルコール分がなくなるまで酢酸発酵を行う。これを「静置発酵」という

5．熟成

完全発酵した酢をさらに熟成させるために別の甕に移し、約8ヶ月の静置熟成。都合約1年半をかけて「心の酢」の完成

6．瓶詰め・出荷

出来上がった酢はろ過機やろ過助剤などを一切使わず、出来上がった上澄みのみを瓶詰め。1本1本手貼りでラベルを貼り、出荷

『戸塚醸造店』

［蔵名］戸塚醸造店

［住所］山梨県都留市夏狩253

［電話］0554-56-7431

［営業時間］9時〜17時 ※蔵は見学可能、事前予約制（1ヵ月前までに申し込み）

詳細→https://kokoronosu.jp

［休日］土・日・祝

［交通］富士急行線十日市場駅出口から徒歩約15分

撮影協力／『戸塚醸造店』、撮影／鵜澤昭彦、取材／芦谷日菜乃

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

