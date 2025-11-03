ロッチ中岡、『イッテQ！』衝撃ショットに反響「秒で突っ込みました」「爆笑」
お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一が2日にインスタグラムを更新。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）のオフショットから衝撃の光景を披露すると、ファンから「秒で突っ込みました」「爆笑」といった声が寄せられた。
【写真】メキシコに“河童中岡”出没
中岡が投稿したのは番組の人気企画「ロッチ中岡のQtube」からのオフショット。写真には、水面から顔を出した中岡の頭頂部に太陽光が当たっている様子が収められている。中岡は写真について「太陽光のイタズラでメキシコ河童中岡が出没しました」とコメントしている。
中岡が披露した衝撃ショットに、ファンからは「禿げるとやないかい！と秒で突っ込みました」「スライドする毎にアップされていくの爆笑（笑）」などの反響や「太陽の仕業でよかった！」「太陽のせい（異邦人）」といった声が集まっている。
■中岡創一（なかおか そういち）
1977年12月8日生まれ。奈良県出身。相方・コカドケンタロウと2005年にお笑いコンビ「ロッチ」を結成。プライベートでは、2024年5月に同世代の一般女性と結婚したことを発表した。
引用：「ロッチ・中岡創一」インスタグラム（@lottinakaoka）
