【しまむらのモノトーン】が高見え！ 40・50代が狙いたい「大本命アイテム」

幅広いスタイルに取り入れやすく、コーデを引き締めてくれそうなモノトーンのアイテムが【しまむら】から続々と登場しています。今回は旬な素材感や、スタイルアップが叶いそうな一着など、高見えするディテールが散りばめられたアイテムをピックアップ。おしゃれなインフルエンサーも絶賛する、大人の女性におすすめしたいモノトーンアイテムをご紹介します。

高見えする秋のモノトーンニット

【しまむら】「シャギーVネックベスト」\1,089（税込）

プチプラコーデを提案するインフルエンサーの@aiii__13kさんが「高見えすぎる」と絶賛するのは、シャギーニットのVネックベスト。ふんわりとしたシャギー素材がお値段以上の見栄えで、秋冬らしさもバッチリ演出してくれるはず。手持ちのシンプルなコーデにオンするだけで、手軽に季節感が取り入れられそうです。

上品ベロアのブラックワンピ

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

ブラックワンピで周りと差をつけるなら、トレンド感のある生地で選ぶのが吉かも。こちらは旬なベロア素材で今っぽさがありつつ、上品なムードも感じさせます。一枚でさらりと着こなすのはもちろん、キャミをレイヤードすればおしゃれ感度の高さをアピールできそう。インフルエンサーの@aiii__13kさんは「黒とグレー2色買い」したとのこと。

イージーに着こなすバルーンパンツ

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

大人のカジュアルスタイルを提案するインフルエンサーの@marino12131さんはダークグレーのバルーンパンツを紹介。ふわりと広がるラインが美しく、気になる腰まわりもさりげなくカバーしてくれそうな一本で、コーデにもリラックス感を添えてくれています。ラクな穿き心地が見込めるウエストゴム仕様ながら、ベルトループも付いていてしっかり見えもしてくれるのもうれしいポイントです。

お値段以上の高見え！ ふわふわチャーム付きトート

【しまむら】「トートバッグ」\1,969（税込）

しまむらのライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から登場しているブラックのトートは、デイリーコーデでもヘビロテしそうなミニマルデザイン。きれいめにもカジュアルにも馴染みやすく、プチプラとは思えない高級感を放ちます。ふわふわとしたチャームがコーデにキュートな印象と秋冬らしさをプラスしてくれそう。

