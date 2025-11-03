¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¡¢10Ç¯¿Æ¸ò¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ä¡Ö¶âÁ¬Èï³²³ÎÇ§Ãæ¡×
²Î¼ê¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬10Ç¯°Ê¾å¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¶âÁ¬ÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êSK¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤Ï3Æü¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ºß¿¦Ãæ¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô²áÄø¤Ç²ñ¼Ò¤Î¿®Íê¤òÇË¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤ÏÆâÉôÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢»ö°Æ¤Î¿¼¹ïÀ¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÈï³²ÈÏ°Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÅö³º¼Ò°÷¤ÏÂà¼Ò¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ï´ÉÍý¡¢´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÆâÉô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿ÅÀ¤ò¿¼¤¯¼Õºá¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Î½êÂ°»öÌ³½ê»þÂå¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¡¢¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬¹½¤¨¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¡¢¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¹Ô»ö¡¢ÊüÁ÷¡¦¹¹ð½Ð±é¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£