大阪のメインストリート御堂筋においてエンターテインメント、日本文化、パフォーマンスなど1日限りの非日常的なオンリーワンコンテンツ｢御堂筋ランウェイ2025｣

そんな｢御堂筋ランウェイ2025｣ に「SUPER EIGHT」が登場！

御堂筋ランウェイ2025「SUPER EIGHT 御堂筋ランウェイ・スペシャル」

大阪のメインストリート御堂筋においてエンターテインメント、日本文化、パフォーマンスなど1日限りの非日常的なオンリーワンコンテンツ｢御堂筋ランウェイ2025｣を開催。

そんな「御堂筋ファッションランウェイ」に、SUPER EIGHTが出演！

やぐらでランウェイを進み、ステージでも楽曲を披露！

1. ズッコケ男道

2. 無責任ヒーロー

3. T.W.L

4. 前向きスクリーム

5. SUPER EIGHT 大阪メドレー（浪花いろは節／好きやねん、大阪。／∞SAKA おばちゃんROCK／TAKOYAKI in my heart）

6. 大阪ロマネスク

大阪にちなんだ楽曲で会場を盛り上げました☆

大阪”御堂筋”という縁の場所に凱旋！

御堂筋ランウェイ2025「SUPER EIGHT 御堂筋ランウェイ・スペシャル」の紹介でした。

歴代アニバーサリー楽曲をメドレーで！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」 歴代アニバーサリー楽曲をメドレーで！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 縁の場所で楽曲披露！御堂筋ランウェイ2025「SUPER EIGHT 御堂筋ランウェイ・スペシャル」 appeared first on Dtimes.