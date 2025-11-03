¡ÚÁ¥¶¶¶¥ÇÏ¡¡JBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡²£¹ËÁêËÐ¤ÇJpn1Ï¢¾¡¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï2ÆüÏ¢Â³¥Ó¥Ã¥°À©ÇÆ
¡¡¡ÖÂè25²óJBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡ÊJpn1¡¢1800¥á¡¼¥È¥ë¡¢13Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤¬3Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ê²´4¡áÈþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤¬Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£Á°Áö¤ÎÄë²¦¾Þ¡ÊÂç°æ¡Ë¤ËÂ³¤¯Jpn1Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¡¢3Ãå¤ËÆ¨¤²¤¿Âç°æ¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¥µ¥ó¥È¥Î¡¼¥ì¤¬Ç´¤ê¹þ¤ß3Ï¢Ã±¡ã13¡ä¡ã2¡ä¡ã5¡ä¤Ï2Ëü5410±ß¡Ê68ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÇÀ©¤·¤¿G1Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡Ë¤È2ÆüÏ¢Â³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹³ÍÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¡Ê46¡Ë¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¶¯¤¤¤ï¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤º¡Ö¸þÀµÌÌ¤«¤éÀ¨¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤â¡Ö¤³¤ÎÁ°¤è¤ê¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡Ö1800¥á¡¼¥È¥ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡Ë¢ªµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¢¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡Ë¢ªÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ËÂ³¤¯¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹4Ï¢Â³V¤ÈÌµÁÐ¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»þµ¨¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¿ÍÇÏ¶¦¡¹¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£