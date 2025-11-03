¤ª¿¬¤Î²¼¤Ë¡È¤Á¤ê¤È¤ê¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÆ´ï¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡Ä¼«»¦¤Ë¼ºÇÔ¢ªÉÂ±¡¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¿ÍÊª¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡¢´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ï
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤Ç2Ëü¿Í¶á¤¯¤¬¼«»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼çÍ×7¥«¹ñ¤ÇºÇ°¤Î¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡Ö¼Ò²ñÌäÂê¡×¤À¡£¤µ¤é¤ËÌ¤¿ë¼Ô¤Ï50Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½¸å¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡120¾û¤Û¤É¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¼«»¦¤ò¿Þ¤ê¡¢¼ºÇÔ¡áÀ¸´Ô¤·¤¿¿ÍÊª¤¬ÉÂ±¡¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¡Ø»à¤Ì¤Î¤â²¼¼ê¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À ÉþÌô¼«»¦¼ºÇÔ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù¡ÊÌÚËÜÇµ°ËÃø¡¢ºÌÎ®¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¼«»¦¤Ë¼ºÇÔ¢ªÉÂ±¡¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢ÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©GYRO_PHOTOGRAPHY/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
Æþ±¡¤ÇºÇ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡ºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¢Æ»¤Î´É¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¢ÄË¤Ç¤¹¡£»ÍÏ»»þÃæ¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¿çÌ²Ìô¤Ê¤É¤ÎÌô¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÂÎÆâ¤«¤éÇÓ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿Ìô¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊØ°Õ¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÑÈË¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤«¤éÂà±¡¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÄË¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤ªÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢Ä»¤Î¶»Æù¤ò¾Æ¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤ÇÈ¾À¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÊ¢ÄË¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Âð¤ÇÊ¢ÄË¤ËÌå¤¨¤ë¤Î¤È¤ÏÌõ¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤È¤â¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò²¡¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂÎ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿´ÅÅ¿Þ¤Î¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤ò³°¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Îºô¤ò³°¤·¤Æ¡¢ÅÀÅ©¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¥È¥¤¥ì¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÍÑ¤òÂ¤·¤¿¤é¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇºÆ¤Ó´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤ÆÉÂ¼¼¤ØÌá¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ºô¤òÌá¤·¤Æ¡¢¿´ÅÅ¿Þ¤Î¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¤Þ¤¿ÂÎ¤Ë·Ò¤®Ä¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼ê´Ö¤¬¡¢¤³¤Î¶ìÄË¤ò¤µ¤é¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊØ°Õ¤ò´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÆ»¶ñ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡10Ê¬Á°¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÊØ°Õ¤¬Íè¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥³¡¼¥É¤ò³°¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÅÀÅ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥È¥¤¥ì¤Þ¤Ç¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÈÑ¤ï¤·¤µ¤òÂ¿¡¹·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤¤¾å¤ËÌÌÅÝ½¤¯¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î¼ê¤òÈÑ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀº°ìÇÕÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤â½Ð¤º¡¢¤ªÊ¢¤ÏÄË¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¾¯¤Î´ËÏÂ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÊØ°Õ¤âÊ¢ÄË¤âºÇ¹âÄ¬¤ØÅÐ¤ê¤Ä¤á¤ë¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°ìÅÙ¡¢¤ª¤Ê¤é¤«¤È»×¤¤ÎÏ¤ó¤À¤é¡¢¼Â¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ»öÂÖ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥à¥Ä¤òÍú¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ç¤â¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò²¡¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾®¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊØ¤Î¿§¤È½¤¤¤¬ÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿§¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ç¡¢½¤¤¤ÏÓÌ¤¤¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´ñÌ¯¤Ê°Û½¤Ç¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÈÃÜ¾®²°¤Î½¤¤¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¿Ý¤Î¤è¤¦¤Ê»À¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¤Î½¤¤¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊ¢ÄË¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÂçÎÌ¤ËÌô¤ò°û¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á³¤ë¤Ù¤Êó¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤ÎÉÔËþ¤âµ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ç¢Æ»¤Î´É¤¬³°¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊØ¤ÎÊý¤â¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¹¤°¤ËÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤ÎÊ¢ÄË¤Þ¤Ç¤Ï2»þ´Ö¤¯¤é¤¤Í±Í½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ°Íý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿Ä¾¸å¤ÏÆâÌÌÅª¤Ë¿§¡¹¤ÈË»¤·¤¯¡¢Ê¢ÄË¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¢ÄË¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤¬Æþ±¡Ãæ¤Ç°ìÈÖÂÎÄ´¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙÊ¢ÄË¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ß¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÂ¾¤Î¥Ù¥Ã¥É¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬Çö¤¯ÀÄ¤¤ÉÂ°á¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¹â¤µ¤ä³ÑÅÙ¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¸½¾õ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¿º¢¡¢ÃÏ¹ö¤ÎÓåÌð¤È¤Ê¤ë»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò²¡¤·¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ËÊØ°Õ¤òºÅ¤·¤¿»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤ÎÉ½¾ð¤È¶¦¤Ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ÏÉÂ¼¼¤òµî¤ê¡¢»ä¤¬¤É¤¦ÂçÊØ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤«µ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ôÉÃ¸å¡¢ÎÐ¿§¤Î¤Á¤ê¤È¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¿¬¤Î²¼¤Ë¤Á¤ê¤È¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÆ´ï¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÉ¨¤òÎ©¤Æ¡¢¥º¥Ü¥ó¤È¥ª¥à¥Ä¤ò²¼¤²¡¢¤ª¿¬´Ý½Ð¤·¤Ç¹ø¤òÉâ¤«¤»¤ë¤È¡¢¤ª¿¬¤Î²¼¤Ë¤½¤Î¤Á¤ê¤È¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÆ´ï¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÇÓÝõ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»ØÆî¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ï·Ú¤¯ÉÛÃÄ¤ò»ä¤ÎÂ¤Ë³Ý¤±¤Æ¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥É¥¢¤ÎÁë¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤âÊÄ¤á¤Æ¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂà½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ñÌ¯¤ÊÂÎÀª¤Ç¤ÎÇÓÝõºî¶È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤â¤Ç¤¤º¡¢¾å¼ê¤¯ÎÏ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ï³¤ì¤½¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ï½èÍý¤¬¤Ç¤¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÊØ°Õ¤òÎ¿¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÑ¤òÂ¤·ºÆ¤Ó¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤Ç´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ï´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¥¤¥ä¤Ê´é°ì¤Ä¤»¤º¡¢»ä¤Î¹õ¤¤ÊØ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤ò¤ª¿¬¤Î²¼¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢»ä¤Ë¤ª¿¬¤ò¿¡¤¯ÍÑ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÅª¤Ê¤â¤Î¤òÅÏ¤·¡¢¤É¤³¤«¤ØÊØ¤òÊÒÉÕ¤±¤ËÂà½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Á³¤ÈÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Î²¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤ââÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¢Æ»¤Ë´É¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤2Æü´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Á¤ê¤È¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÆ´ï¤ÇÍÑ¤òÂ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´·¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯°ìÅÙ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍÑ¤òÂ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¾®¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤Ï¤»¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
