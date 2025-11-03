元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役時代に19年間で通算2133安打を放ったが、そのなかで最も記憶に残る“忘れられない安打”を明かした。

「2008年の交流戦でですね、ダルビッシュからホームラン打ったんですけど…」

番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から、現在パドレスでプレーするダルビッシュ有投手（39）の日本ハム時代について「7年間NPBでプレーして（本塁打は）58本しか打たれてなくて」と聞かされると「少ないですね」と宮本氏。「打ったバッターも44人」と聞かされると「おぉ〜…。その中に入れたのはうれしいですねぇ」と素直に喜んだ。

「この年オリンピック（08年北京五輪）一緒に行くのも分かってましたし、その前の交流戦だったんで。（主将として）ある程度言ったことを聞いてもらうにはやっぱ結果もほしいじゃないですか」と楽しそうな声で冗談めかした宮本氏。

「そんなの実際、関係ないんですけど」と笑いながらも「やっぱりそれだけのピッチャー。僕コメントで“孫の代まで自慢できる”って言ったぐらいなんですけども。それぐらいいいピッチャーだと思ってました」とダルビッシュの力量に感服した。

「ただね、これね…」と宮本氏には気になることが。

「自分、真っすぐ打ったと思ってたんですよ。真っすぐを狙って打ちにいって真っすぐを打ったと思って（ベンチに）帰ったら…。“今のスライダーっすか？”って聞かれて。“えっっっ！？”って言って。映像見たらスライダーだったんですよ。だから、ほぼまぐれに近いホームラン」。ここまで言うと「えっへっへっへ…」と声を出して笑った。

煙山アナから「スライダーでも真っすぐに近い威力があったってことですか？」と聞かれると、「いや、うまく前で打てたんで。あれ、本当に真っすぐだったらファウルになってたんだろうなと思って。まあ、まぐれの一発ですけど、彼から打てたっていうのは非常にうれしかったですね、はい」。

ダイヤモンドを一周している間については「気持ち良かったですねぇ！首かしげてるダルビッシュ見てね、気持ち良かったですよ」とし、煙山アナから「神宮球場？」と聞かれると「神宮球場です、もちろん。札幌ドームでは無理ですから。あはははは…」と楽しそうだった。