◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)

卓球のWTTチャンピオンズ モンペリエが2日まで行われました。

女子シングルスでは、張本美和選手と橋本帆乃香選手のベスト8が最高。張本選手は初戦、2回戦と地元フランスの選手を破り、8強入り。準々決勝では世界5位中国の王芸迪選手にゲームカウント0-3から追いつく大熱戦を演じますが、あと一歩届かず、敗れました。

橋本選手は準々決勝で韓国のチュ チョンヒ選手に対して、先に3ゲームを奪いましたが、第6、7ゲームと落としフルゲームの末に敗戦。張本選手と同じく1時間を超える熱戦で敗れました。

この大会は、世界ランク3位の陳幸同選手や世界ランク4位の蒯曼選手の第1、2シードの中国勢がそろって初戦敗退。波乱となった大会は、王芸迪選手が決勝でドイツのウィンター選手を破り、意地の大会制覇となりました。

男子シングルスでは松島輝空選手が奮闘。初戦、2回戦とヨーロッパの強敵たちを破ると、準決勝では韓国のチャン ウジン選手を下します。

決勝はパリオリンピック男子シングルスで銀メダルを獲得したスウェーデンのモーレゴード選手にストレートを負けを喫するも日本勢唯一の入賞となる準優勝です。

4日からはWTTチャンピオンズ フランクフルトが開催。男子は準優勝した松島選手や張本智和選手、戸上隼輔選手、篠塚大登選手エントリー。女子はベスト8の張本選手や伊藤美誠選手、大藤沙月選手、早田ひな選手が出場予定です。