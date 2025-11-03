¡Ú±Í¿Í¡ÛÌ¾¶Ê¡Ø¹á¿å¡Ù´Þ¤àÁ´£·¶Ê²Î¤¤¾å¤²¤ë Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç¡Ô¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Õ³«ºÅ
3Æü¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±Í¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÔÂè32²ó ¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Õ¤Î²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¤»¤¿¤¬¤äKINEKO Gold Stage¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú±Í¿Í¡ÛÌ¾¶Ê¡Ø¹á¿å¡Ù´Þ¤àÁ´£·¶Ê²Î¤¤¾å¤²¤ë Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç¡Ô¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Õ³«ºÅ
¡Ö¤»¤¿¤¬¤ä KINEKO Gold Stage¡×¤Ï¡¢àÀ¤ÅÄÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Øá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¡¦²Î¡¦±é·à¡¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÏ°è¤ÎºÍÇ½¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢³¹¤ÎÊ¸²½¤ÎË¤«¤µ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
10·î31Æü¤«¤é¡¢4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦¤Ï¡¢±Í¿Í¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿±Í¿Í¤µ¤ó¡£
²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç²Î¤¦¶Ê¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¡¢Í½¤á²Î¤¦¶Ê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò¤°¤ë¤ê¤È¸«ÅÏ¤·¡¢¡È¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯²Ä°¦¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡É¤È¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¤é¤ó¤Á¤å¤¦¡Ù¡£²Î»ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¤ÒÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¡×¡Ö¤Ð¤¡¤Ð¡×¡Ö¤¸¤£¤¸¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Í¿Í¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¾ì¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£¾®¤µ¤¤»ÒÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ê¤Î´ÖÁÕ¤Ç´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡È±Ç²è¸«¤¿¡©¡É¡È¼«Ê¬¤â²ÈÂ²¤È¤¤ç¤¦°ì½ï¤Ë¡Ê±Ç²èº×¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¡¢²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ì¡©²¶¤¤¤Þ£±ÈÖ²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¤³¤ì¤«¤é£²ÈÖ¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¥³¥È¥óµ¡¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæÈ×¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ø¹á¿å¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òÁÕ¤Ç»Ï¤á¤¿±Í¿Í¤µ¤ó¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¡Ö¤ª¤©¤©¡Ä¡ª¡×¤È¡¢¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ð´é¤Ç¸«ÅÏ¤·¤¿¤¢¤È¡¢Æ²¡¹¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼£±ËÜ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿±Í¿Í¤µ¤ó¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤àÁ´£·¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö±Í¿Í¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ÖÎîº×,
½»Âð,
ÂçÁ¥,
Áòº×,
Ä¹Ìî,
¾åÅÄ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥À¥¤¥¹