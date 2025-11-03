ÌÜÌô¤òÇã¤¦¤È¤¤ÏÈ¢¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä´ã²Ê°å¤¬Ž¢Ä¹´ü»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎÐÆâ¾ã¤ò¾·¤¯Ž£¤È·Ù¹ð¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·ª¸¶ÂçÃÒ¡Ø´ã²ÊÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ëºÇ¿·ÃÎ¼± ¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Î¡Ö´ã¡×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ù¡Ê¹â¶¶½ñÅ¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö°Â¤¤ÌÜÌô¡×¤¬°¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡ÖÌÜ¤¬´¥¤¤¤¿¡×¡ÖÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÌÜÌô¤òÇã¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎÌô¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿¤¯¡¢²Á³Ê¤Ï1ËÜ¤¢¤¿¤ê130±ß¤¯¤é¤¤¤«¤é1000±ßÄ¶¤¨¤Þ¤ÇÈó¾ï¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤É¤ì¤¬¤¤¤¤ÌÜÌô¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¤ÌÜÌô¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÜÌô¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤È¤½¤ÎÇ»¤µ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Î¹â¤¤ÌÜÌô¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ»ÅÙ¤âÇ»¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬É¬¤º¤·¤âÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÀ®Ê¬¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌÜÌô¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤ÊÀ®Ê¬¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö¹â¤¤ÌÜÌô¤À¤«¤é¸ú¤¯¤Ï¤º¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¹â²Á¤ÊÌÜÌô¤òÂç»ö¤Ë»È¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢»ÈÍÑ´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿ÉÔ±ÒÀ¸¤ÊÌÜÌô¤ò»È¤¦¤Û¤¦¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²Á³Ê¤¬¼ê¤´¤í¤ÊÌÜÌô¤Ï¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡Ö°Â¤¤ÌÜÌô¤Ï¸ú²Ì¤¬Äã¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤´¤í¤ÊÌÜÌô¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â»ÔÈÎ¤ÎÌÜÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÌô¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜÌô¤Î»ÈÍÑ¤ò½Â¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌÄÌ¤ê¤Ë»È¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÌÜÌô¤ò»ÈÍÑ´ü¸ÂÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¡Ö²Á³Ê¤¬¼ê¤´¤í¤ÊÌÜÌô¤òÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌÄÌ¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬Íè¤¿¤é¤¤Á¤ó¤ÈÇË´þ¤·¤Æ¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤è¤êÌÜÌô¤ÎÊÝ´É¤ËÅ¬¤·¤¿¾ì½ê
ÌÜÌô¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ´ÉÊýË¡¤ò´Ö°ã¤¦¤È¸ú²Ì¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ±ÒÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤ÊÝ´É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÌÜÌô¤ÎÊÝ´É»þ¤Î4¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡ Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤¹¤ë
¢ Åà·ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
£ Íá¼¼¤äÀöÌÌÂæ¤Ê¤É¡¢¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤
¤ ËÉÃîºÞ¤ä¼¾ÉÛÌô¤Ê¤É¡¢´øÈ¯À®Ê¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Î¶á¤¯¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤
ÌÜÌô¤Ï¼¼²¹ÊÝÂ¸¡Ê1¡Á30¡î¡Ë¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö³«ÉõÁ°¤Ï2¡Á8¡î¡×¤Î¤è¤¦¤Ë²¹ÅÙ»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¡¢¤Î¾ò·ï¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Î¼ÖÆâ¤ä¡¢É¹ÅÀ²¼¤Ë¤Ê¤ëÃÏ°è¤ÇÃÈË¼¤Î¤Ê¤¤Éô²°¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜÌô¤ÎÀ®Ê¬¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ï¥«¥Ó¤Ê¤É¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥È¥ë¤¬ÉÔ±ÒÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
4¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Ï5¡îÁ°¸å¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²¹ÅÙ»ØÄê¤Î¤¢¤ëÌÜÌô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤³¤Î²¹ÅÙ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¢£ÌýÀ¥Ú¥ó¡¢¼¾ÉÛÌô¤ËÃí°Õ
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÌô¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¿¨¤ì¤Æµ¯¤³¤ë¡ÖºÙ¶Ý¤ÎÈË¿£¡×¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÄã²¹¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÎäÅà¼¼¤ä¥Á¥ë¥É¼¼¤Ç¤ÏÌÜÌô¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÊÝ´É¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÌô¤ÎÊÝ´É¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤¤Ç¤¹¡£ËÉÃîºÞ¤ä¼¾ÉÛÌô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´øÈ¯À®Ê¬¡Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ë¤¬ÌÜÌô¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÆ©²á¤·¡¢ÅÀ´ã»þ¤Ë¤·¤ß¤¿¤ê¡¢³ÑËì¤Î½ý¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÌô¤Ï¼¾ÉÛÌô¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë»ý¤Á±¿¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÜÌô¤Î¥Ü¥È¥ë¤ËÌýÀ¥Ú¥ó¤ÇÄ¾ÀÜ»ú¤ò½ñ¤¯¤È¡¢´øÈ¯À®Ê¬¤¬ÌÜÌô¤ËÆ©²á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ´ü¸Â¤ä»ÈÍÑ²ó¿ô¤ÏÌÜÌôÍÑ¤ÎÂÞ¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÌÜÌô¤Î¤»¤¤¤ÇÉÂµ¤¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë
»ÔÈÎ¤ÎÌÜÌô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ê¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó±ö»À±ö¤Ê¤É¤Î¡Ö·ì´É¼ý½ÌºÞ¡×¤È¡¢±ö²½¥Ù¥ó¥¶¥ë¥³¥Ë¥¦¥à¡ÊBAK¡Ë¤È¤¤¤¦¡ÖËÉÉåºÞ¡×¤Î2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó±ö»À±ö¤Ê¤É¤Î¡Ö·ì´É¼ý½ÌºÞ¡×¤Ï¡¢·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤Æ½¼·ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï½¼·ì¤Î¸¶°ø¤ò¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¸«¤«¤±¾å¤Ï½¼·ì¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë·ëËì±ê¤ä¤Ö¤É¤¦Ëì±ê¤Ê¤É¤Î¡Ö½Å¾É²½¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¡×¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤Ö¤É¤¦Ëì±ê¤ÏÇòÆâ¾ã¤äÎÐÆâ¾ã¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÇÌÜ¤Î½¼·ì¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢°ì»þÅª¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÆü»È¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃí°Õ¤¹¤Ù¤À®Ê¬¡Ö±ö²½¥Ù¥ó¥¶¥ë¥³¥Ë¥¦¥à¡ÊBAK¡Ë¡×¤Ë¤ÏËÉÉå¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÜÌô¤Ï³«Éõ¤·¤Æ¤«¤é1¥«·î°Ê¾å»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£BAK¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÌÜÌô¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê10ÆüÄøÅÙ¤Ç¤ÎÇË´þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£À¶·é¤Î¤¿¤á¤ÎËÉÉåºÞ¤¬³ÑËì¤ò½ý¤Ä¤±¤ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎBAK¤Ï³ÑËì¤Î½ý¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢1Æü²¿²ó¤âÌÜÌô¤ò¤µ¤¹¾ì¹ç¤ä¡¢²¿¼ïÎà¤â¤ÎÌÜÌô¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢½ý¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BAK¤ò´Þ¤àÌÜÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¥´¥í¥´¥í´¶¡¢ÉÔ²÷´¶¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢³ÑËì¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢BAK¤¬¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤È¡¢³ÑËì¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¥ì¥ó¥º¼«ÂÎ¤¬ÊÑ¼Á¤·¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£BAK¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÌÜÌô¤ò¤µ¤¹¾ì¹ç¤Ï¥ì¥ó¥º¤ò³°¤·¡¢ÌÜÌô¤ò¤µ¤·¤Æ5Ê¬°Ê¾å¤¢¤±¤Æ¤«¤é¥ì¥ó¥º¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÁõÃå»þ¤ÏBAK¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¹©ÎÞ±Õ¤Ê¤É¡¢ÀìÍÑ¤ÎÌÜÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÀ®Ê¬¤âÃ»´ü´Ö¤Ç°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
·ª¸¶ ÂçÃÒ¡Ê¤¯¤ê¤Ï¤é¡¦¤À¤¤¤Á¡Ë
´ã²Ê°å
2017Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÆîÉôÉÂ±¡¤Ë¤Æ½é´ü¸¦½¤½¤Î»¡£2019Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø´ã²Ê³Ø¶µ¼¼¤ËÆþ¶É¡£Æü¡¹¤Î¿Ç»¡¤ÎËµ¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢m3¤äÆü·Ð¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê¤É¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¡Ö»ë³¦¤Î¼Á¡áQuality of vision¡ÊQOV¡Ë¡×¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Ç»¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´ã²Ê´ØÏ¢¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢Æü¡¹¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¡§ÆüËÜ´ã²Ê³Ø²ñÀìÌç°å
¡Ê´ã²Ê°å ·ª¸¶ ÂçÃÒ¡Ë