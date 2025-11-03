朝までグッスリ眠るためには、どんなことに気をつければいいのか。三島和夫監修、伊藤和弘著『一流の研究者たちが教える 快眠の科学』（日経BP）の第4章「睡眠トラブル対策法」より、一部を紹介する――。

■「夜中にトイレに起きる」3大原因

夜間頻尿の原因は、「夜間多尿」「蓄尿障害」「睡眠障害」の3つだ。まず夜間多尿とは、文字通り夜間の尿量が増えること。正確には1日の排尿量の33％を超える量が夜間（就寝から起床直後まで）に出ていることを指す。高齢になると夜間多尿になりやすい。睡眠中の尿意を抑える抗利尿ホルモンの分泌が減るとともに、心臓や筋肉の衰えなどから血液循環が悪くなることなどで、夜間の尿量が増えるためだ。

蓄尿障害とは、男性の前立腺肥大症や男女共通の過活動膀胱などの病気によって膀胱に尿を十分にためられなくなること。そして、夜間頻尿を起こす睡眠障害には、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、周期性四肢運動障害、不眠症などがある。

これらの夜間頻尿の原因の中で最も多いのは、夜間多尿だ。蓄尿障害や睡眠障害などが背景にある場合は、医療機関を受診して原因となる病気を治療することになるが、一方で「夜間多尿はセルフケアで良くなることも多いので、医療機関でもまずはそれを勧めます」と桜十字病院上級顧問・泌尿器科医長で、「夜間頻尿診療ガイドライン［第2版］」の作成委員長も務めた吉田正貴氏は話す。

では具体的にどんなことをすれば、悩ましい夜間頻尿を改善できるのだろうか。

■就寝5時間前までに「足のむくみ」を取る

夜間多尿の診断においては、「排尿記録」をきちんとつけて、何時にどれくらい尿が出たかを調べる必要がある。吉田氏によると「夜間の1回の排尿量が昼間と同じかそれ以上の人、夕方になると足がむくむ人は、夜間多尿の可能性が高い」という。

加齢や運動不足で血液の循環が悪くなると、下半身の血管から水分が漏れ出して細胞の隙間にたまり、夕方になると足がむくんでくる。足がむくんでいるかどうか確認するには、すねを指でグッと押してみよう。指を離したとき跡が残るようなら、むくみがあると考えてよい。

その状態で布団に入ると、外に出ていた水分が再び血管の中に戻る。すると血中に増えた水分を減らすため、夜間に大量の尿が作られるようになるというわけだ。

「摂取した水分が尿として排出されるまでには4〜5時間かかります。つまり、就寝の4〜5時間前までに足のむくみを解消し、たまった水分を血管に戻しておけば、夜中に作られる尿の量が減るわけです」（吉田氏）

足のむくみを取るにはどうすればよいのか。吉田氏は「ウォーキング」「足上げ」「弾性ストッキング」などが効果的だという。1つずつ説明しよう。

■ポイントは「ふくらはぎの血行」を良くすること

むくみを解消するには、むくみが起こるふくらはぎの血流を良くすることが大切。そのために効果的なのは「運動」だ。スクワットなどの筋トレも悪くないが、ふくらはぎの筋肉を動かすには手軽に行えるウォーキングがベターだ。

ウォーキングをする時間帯は、就寝の4〜5時間前がよい。午後11時に布団に入るなら、午後6時から7時にかけて30分程度行うのがよい。歩幅を大きく取り、普段より速めに歩くことを心がけると、ふくらはぎの筋肉がよく動き、より血行が促される。

ウォーキングができない日は、足上げをしよう。仰向けに寝て、高さ10〜50cmのクッションや座布団の上に足を乗せ、そのまま30分キープする。足を高く上げることで、血管の外に染み出た水分が血管に戻ってむくみが取れる。時間帯はやはり就寝の4〜5時間前がベストだ。

注意したいのは、横になっても眠ってしまわないこと。夕方に眠ると夜の睡眠が浅くなり、入眠困難や中途覚醒も起こりやすくなる。足上げをするときは、本を読んだりスマホを見たりして、くれぐれも「寝落ち」しないように注意しよう。

■「特殊なストッキング」を利用する

弾性ストッキングとは、通常よりも締めつける力を強くした特殊なストッキングのことだ。膝下から足首にかけて段階的に圧力が強くなっているため、血液が下から上へと戻りやすく、足のむくみを予防する効果がある。

医療用として売られており、医療機関のほか、ドラッグストアでも購入できる。「着圧ソックス」などの呼び名で売られている美容目的の商品もあるが、「むくみ対策」や「血行促進」と書かれたものを選ぶとよい。「つま先や足の甲が覆われないタイプもありますが、足の甲にも水分がたまるので、通常の靴下のようにつま先まできちんと覆うタイプにしましょう」と吉田氏はアドバイスする。

着圧が強すぎると逆に血行が悪くなってしまうので、きついと感じたら着圧の弱いものと代えるか、着用時間を短くしよう。ただし、就寝時や、運動や足上げをしているときは、締めつけないほうがよいので、忘れずに脱いでおこう。

■肛門を5秒間ギュッと締めるだけ

過活動膀胱などの蓄尿障害は薬物療法が基本だが、軽い過活動膀胱ならセルフケアで改善することもある。過活動膀胱とは、膀胱が過敏になって、少量の尿がたまっただけで収縮して強い尿意を感じる状態のこと。昼間も8回以上トイレに行く、1回の排尿量が少ない、急に我慢できないほど強い尿意を感じることがある、といった場合は過活動膀胱の可能性が高い。決して珍しいものではなく、40歳以上の13.8％が該当するという（※1）。

過活動膀胱によく効くセルフケアとしては、「骨盤底筋運動」や「膀胱訓練」が知られている。

尿道の周りにある尿道括約筋は、肛門を締める肛門括約筋ともつながっている。そのため、肛門を締めると尿道も締まる。これらの筋肉の総称が骨盤底筋だ。

具体的な骨盤底筋運動のやり方は、寝たりイスに座ったり立ったりした状態で、肛門を5秒間ギュッと締めるだけ。すると自動的に尿道も締まり、骨盤底筋が鍛えられる。

10回を1セットとして、1日3〜5セット行うのが目安だ。骨盤底筋が強くなると尿漏れを起こしにくくなるが、過活動膀胱が改善することも少なくないという。

■水は1日2Lも飲む必要はない

膀胱訓練はもっと簡単だ。要は尿意を意識しすぎないこと。「最初の尿意」を感じたとき、ほかのことに意識を向けて尿意を無視するだけだ。自宅やオフィスなど、行こうと思えばいつでもトイレに行ける状態で、最初の尿意を3分間だけ我慢する。慣れてきたら、5分、10分、20分、と時間を延ばしていく。尿意を感じるたびにまめにトイレに行っていると膀胱が縮みやすくなり、ますます頻尿が進んでしまう。

「夜間多尿のセルフケアで大切なことは、運動のほか、水分と塩分の制限です」と吉田氏は言う。続いて、水分と塩分の制限にも触れておこう。

先にも触れたが、1日に飲む水の適切な量は「体重（kg）×20〜25mL」とされる。体重が70kgの人でも1400〜1750mLなので、1日2Lも飲む必要はない。もちろん脱水は良くないが、必要以上に水を飲んでも尿の量が増えるだけだ。

「夜間頻尿診療ガイドライン［第2版］」にも「過度の飲水がいわゆる“血液をさらさらにする”効果により、脳梗塞や虚血性心疾患の予防になっているというエビデンスはない」と書かれている。

■世界有数の健康食「和食」の唯一の欠点とは

アルコールの利尿作用はよく知られているが、カフェインにも利尿作用がある。日が暮れたら、コーヒー、紅茶、緑茶は控えたほうがよいだろう。お茶が飲みたければ、カフェインの入っていないルイボスティーやデカフェ（カフェインレスコーヒー）にしよう。

三島和夫監修、伊藤和弘著『一流の研究者たちが教える 快眠の科学』（日経BP）

野菜や果物は水分が多いことに加え、含まれるカリウムにも利尿作用がある。カリウムは血圧を下げる作用がある大切なミネラルだが、夜に野菜や果物を食べ過ぎると夜間頻尿を起こしやすくなるわけだ。

世界有数の健康食とされる「和食」だが、唯一の欠点は塩分が多いことといわれている。ご存じの通り、塩分のとり過ぎは血圧を上げ、のどが渇いて飲む水の量も増やしてしまう。また、高血圧の人は夜間多尿になりやすいことも分かっている。

「日本人の食事摂取基準（2020年版）」によると、1日にとる食塩の目標量は成人男性が7.5g未満、成人女性が6.5g未満だ。これは健康な人の場合で、「高血圧治療ガイドライン2019」では1日6g未満が推奨されている。加工食品を買うときは「食塩相当量」をチェックし、ラーメンのスープはなるべく飲まないなど、減塩を心がけよう。

