三重県菰野町 御在所岳。11月3日、ふもとのロープウエイ乗り場には県内屈指の紅葉を一目見ようと朝から多くの観光客が。

【写真を見る】標高1100ｍに斜面から約7メートル突き出した“絶景ブランコ”が完成 御在所岳は山頂の紅葉見頃 三重・菰野町

ロープウエイに揺られ山頂を目指すと…。



（前川智彦記者）

「山頂に近づけば近づくほど、葉が色鮮やかに紅葉していて、とてもきれいです」ロープウェイで登るにつれて、だんだん葉っぱが赤く色づいていく」



まさに今、御在所岳は山頂付近が紅葉の見頃。標高1100メートル付近では、見渡す限りの絶景が！





標高1100メートルに“絶景ブランコ”が完成

（訪れた人）「景色めちゃくちゃ最高です。紅葉し始めたので、これからの季節いいですね」

さらに、10月31日には新たな展望施設「COCORU（ここる）テラス」がオープン。山の斜面から約7メートルも突き出したブランコ。御在所岳の紅葉はもちろんのこと、鈴鹿山脈や伊勢湾、知多半島までが一望できる、体験施設です。



残念ながら今日は強風のため、終日営業中止となりましたが、御在所岳の紅葉は、これからが本番です。

（御在所ロープウエイ 佐藤優華さん）

「11月下旬にかけて、ふもとの湯の山温泉街まで紅葉が下りてきますので、青葉から赤、黄色、だいだいへと徐々に色づく様子を御覧いただけます」



色鮮やかな紅葉と、スリル満点の新しい絶景スポット。山の天候には注意が必要ですが、御在所岳の秋は楽しみが満載です。