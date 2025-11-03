神崎恵、鶏胸肉使った“調整ごはん”公開「参考になる」「盛り付けも綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】美容家の神崎恵が11月1日、自身のInstagramを更新。ヘルシーなメニューを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳人気美容家、ヘルシーな鶏肉「調整ごはん」公開
神崎は「ダイエットごはん？とまではいかないかもですが、引き続き、わたしの調整ごはんです」とつづり、「調整メニューなので、皮無しの鶏胸肉。ちょいぱさりとなりますが、わたしはすき」というコメントとともに鶏胸肉と手作りの香味ソースを合わせた一皿の写真を投稿。加えてレシピも公開した。
この投稿に、ファンからは「早速作ります」「美味しそう」「食べてみたい」「参考になる」「盛り付けも綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
