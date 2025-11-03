AKB48研究生・伊藤百花、妹撮影ミニスカ美脚ショット公開「神ビジュ」「伊藤姉妹最高」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】AKB48の伊藤百花が11月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題になっている。
【写真】可愛すぎるAKB研究生、妹撮影「神ビジュ」ショット
伊藤は「妹が撮ってくれたら足を長く撮ってくれたよ」と妹が撮影した、ミニスカート姿を公開。全身が写るショットで、ミニスカートからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「美脚際立つ」「可愛すぎて2度見」「神ビジュ」といった声や、「妹さんの撮影完璧すぎ」「伊藤姉妹最高」「2人とも天才」「妹さんありがとう」などといった伊藤の妹へのコメントも寄せられている。
伊藤は2024年3月、19期生オーディションに合格しAKB48に加入。研究生ながら選抜メンバーに抜擢され、整ったビジュアルや高いパフォーマンス力で注目を集めている。（modelpress編集部）
