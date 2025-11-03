新車約214万円！ トヨタ「究極の実用車」！ とことん割り切ったシンプル装備＆カクカクボディでFRのみ！ 「ハイラックスチャンプ」をタイで実車展示

アイデア次第で無限に広がる“はたらくクルマ”

トヨタのタイ法人「トヨタ・モーター・タイランド」は、2025年8月22日にバンコクで開幕した「ビッグ・モーター・セール 2025」で「ハイラックス チャンプ」を出展しました。

同モデルは、2023年にタイでデビューしたモデルで、基本はシングルキャブの2ドア2人乗り仕様とされています。

拡張性の高さで幅広い用途で活躍

約214万円でお得感スゴイ！

高価な装飾を一切省き、徹底してシンプルかつタフな設計で、“道具”としての機能に特化している点が大きな特徴となっています。

ハイラックス チャンプの真骨頂は、カスタマイズ性の高い荷台にあります。ボディサイズは全長4970mmと5300mmの2種類が設定され、荷台はフラットデッキやドロップサイド型から選択できます。

さらに、架装を前提として多数のボルト穴が備えられており、所有者が自由にアイデアを具現化できる、いわば“真っ白なキャンバス”のような存在です。移動販売車への改造や、キャンプ仕様にするなど、ビジネスからプライベートまで、多様な用途に応える柔軟性が、このモデルの本当の価値と言えます。

内装もまた、装飾を削ぎ落とした機能的な空間が広がります。樹脂パネルやアナログメーターを中心に構成され、マルチメディア機能すら備わっていません。しかし、これは欠点ではなく、「必要なものだけを残す」というコンセプトの明確さを物語っており、実際に使用するユーザーにとっては、この割り切った姿勢が信頼感へと結びつきます。

パワートレインは、2リッターガソリン（139PS）、2.7リッターガソリン（166PS）、2.4リッターディーゼル（150PS）という3つの選択肢が用意されています。トランスミッションは5速MTまたは6速ATで、駆動方式は後輪駆動のみという構成です。耐久性を重視したラダーフレーム構造も採用しており、厳しい条件下での使用にも耐えうる堅牢性を備えています。

タイ市場における価格は45万9000〜57万7000バーツ（約214万〜269万円）で、「新車のピックアップが200万円代で買える」という事実が与える衝撃は大きく、個人商店や物流業者といった実用性を求める層から、趣味でカスタムを楽しむユーザーまで、幅広い顧客層の関心を引いています。

なお、ビッグ・モーター・セール 2025では、ハイラックス チャンプのほかに、新型「ヤリスATIV HEV」や「カムリ」、「カローラ・アルティス」、SUVの「ヤリスクロス」「カローラクロス」「イノーバ ゼニックス」、高級MPVの「アルファード」、さらに「ハイラックス レヴォ」「フォーチュナー」など、トヨタの多彩なラインナップがずらりと並びました。