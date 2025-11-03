´ØÅì½µ´Ö¡¡ÌÀÆü4Æü¤«¤é¤Ïµ¨Àá¤¬¿Ê¤ß½©¿¼¤Þ¤ë¡¡¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë½ê¤Ï
ËÜÆü3Æü(·î)¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¡£´ØÅì¤Ï¹¤¯À²¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡ØÌÚ¸Ï¤é¤·1¹æ¡Ù¤ò´ÑÂ¬¡£ÌÀÆü4Æü(²Ð)¤Ï¶¯¤¤É÷¤Ï¼ý¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ã¥¥êÀ²¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤â¥Ò¥ó¥ä¥ê¡£5Æü(¿å)¤«¤é9Æü(Æü)¤â¹¤¯À²¤ì¤ë¤¬¡¢10Æü(·î)¤Ï»³±è¤¤¤Ç¤Ï±«±À¤äÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¶²¤ì¤â¡£
ÌÀÆü4Æü(²Ð)¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤É÷¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«¤Îµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç10¡î¤ò²¼²ó¤ê¡¢°ìÃÊ¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡£´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤â¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
5Æü(ÌÚ)¤«¤é9Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹¤¯½©À²¤ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¤Æ¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¦¤¤¤À¤ê¡¢Ãå¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤Ç¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡£
10Æü(·î)¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏºÆ¤ÓÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌîÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì´Ö¤Ï¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤Ï´¥Áç¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤âËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ½±Û¤¨¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¿§ÉÕ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÊÌÚ¤Ê¤É¤Î»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ¶õ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ç¤â¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìë´Ö¤Ï¤À¤¤¤ÖÎä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±²¼¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÀè¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¤Æ¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬°ì·å¤È¤Ê¤ê¡¢ÃëÌë¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ÈÍÕ¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â³¹Ï©¼ù¤Î¿§ÉÕ¤¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£