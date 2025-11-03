◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

神野大地選手兼任監督率いるＭ＆Ａベストパートナーズは、本格始動初年度ながら東日本実業団駅伝で６位に入り、ニューイヤー駅伝初出場を決めた。１区（１３．１キロ）の山平怜生が４位でタスキをつないで流れをつくると、その後はゴールまで一桁順位をキープし続けた。神野選手兼監督は「１００パーセントを出したら８位はあるかなと思っていたが、６番。本当に想像を超える走りをみんながしてくれた」と選手たちをたたえた。

最長３区（１６．４キロ）では、１０月の世田谷記録会１万メートルで２９分台と不調だった最年長・堀尾謙介が復活。「チーム内でも良くなかったが、１０月中旬くらいから一気に調子が上がってきた。最後は信じてエース区間を任せた」と指揮官の思いに区間４位の好走で応えた。堀尾も「世田谷記録会で自信をなくした。本当に自信がついたのは直前の合宿の１６キロ単独走。そこで自分の中で行けると確信した」と語った。

チームは本格始動初年度ということもあり神野選手兼監督を含め日本選手が８人、外国選手は２人と少数精鋭。また、各選手の経歴が、移籍してきた選手、元中距離の選手、所属先から契約満了通知を受けた選手、新卒加入した選手など事情が異なる。しかし堀尾は「ニューイヤー駅伝に出たい気持ちが一番どこのチームよりも強いから」とチームの結束力が強いと強調。指揮官も「ニューイヤー駅伝に出るため東日本実業団駅伝に向けて毎週ミーティングを重ねてきた。駅伝につながる練習を多く取り入れ、夏合宿も集団メインにして気持ちの面でも意識させた」とニューイヤーの切符に向かって団結した結果と息巻いた。

神野選手兼監督はニューイヤー駅伝の目標に「来年の自分たちの出場枠を考えると３０番以内」と定めた。自身は６月にジストニア（神経系の障害による筋収縮にかかわる運動障害など疾患）の手術を受けたことを公表。「今は全く走れていない。術後の経過も良くないので」とニューイヤーも監督業に徹する。「１つ１つ階段を上っていって、５年でニューイヤー入賞、１０年で優勝を目指したい」。“３代目・山の神”の挑戦は始まったばかりだ。