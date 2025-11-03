「わたくし96歳」1945年8月9日長崎で、16歳の「わたくし」が見た家族の最期

「他国は核実験を実施している。対等な立場で核兵器実験を開始するように指示した」10月30日、トランプ大統領は核兵器実験を再開に関する表明をした。本当に再開されれば33年ぶりとなり、世界の核の脅威はより高まることになる。

そんなトランプ大統領に対してもX（旧Twitter）で厳しい声をあげるのは、「わたくし96歳」のアカウント名で政治から大リーグまでさまざまな事柄をポストする96歳の森田富美子さんだ。

富美子さんは、長崎に生まれ、1945年8月9日、16歳のときに長崎に投下された原子爆弾によって、両親と3人の弟を失った。その出来事について長い間語らずに過ごしてきたが、富美子さんは2020年8月10日から、「91歳になるまで声をあげなかった自分が情けない」と自分の心だけにしまってきた長崎での出来事を「わたくし91歳」というアカウント名で発信し始めた。現在、富美子さんのアカウントには、8.8万ものフォロワーがいる。

そんな富美子さんの生き様を綴った書籍『わたくし96歳 #戦争反対』（森田富美子・森田京子 親子共著）が今年6月に刊行され、終戦の日には『徹子の部屋』に出演するなど、今も反響を集めている。

今回のトランプ発言など核武装に流れる世論に対して、富美子さんは、「長崎や広島で起きたことを知らないから、知ろうとしないからそういうことを言う」と発言をする。確かに、日本では原爆教育が続いているところはあっても、80年の月日が、過去の事実を軽くし、「時代とともに核武装は仕方ないこと」という空気を生み出している部分もある。

だからこそ、富美子さんに起きた出来事を知ってほしいと思う。著書『わたくし96歳＃戦争反対』の中から、前編に引き続き、「第一章 8月9日、あの日（16歳）」の部分を抜粋してお届けする。

前編「母は小さく手を振った…1945年8月9日長崎、16歳の「わたくし96歳」母との最後の朝」では、学徒動員で市内から少し離れた香焼島（こうやぎじま）の工場で11時2分に投下された原子爆弾の被害に遭った16歳の富美子さんが、焼け野原の中、家族を探すために防空壕に行く姿までをお伝えした。後編では、見慣れた町が一変し、変わり果てた自宅と家族の姿にひとり向き合う富美子さんの姿を振り返る。

「みんな死んだ、みんな死んだ」

やっとの思いで横穴壕（横穴防空壕）に着くと、私が来たことを誰かに聞いたのか、妹が飛び出してきた。

「みんな死んだ、みんな死んだ」

泣きじゃくりながらすがりつき、見たこと、あったことを堰切ったように一気に話し出した。最初は何を言っているか聞き取れないほどだった。

妹は活水高等女学校の２年生（現・活水中学校２年生にあたる）で、長崎駅対岸方向にある三菱の工場（三菱重工業長崎造船所）に通っていた。8月1日、そこが空襲でやられた。妹はちょうど交通船を下りる時に機銃掃射を受けて、撥ね飛ばされ、気絶した。気がついた時、その惨状に震え上がった。周りは負傷者でいっぱい。同じところで生き残った人の話によれば、爆撃でバラバラになった首や手足につまずきながら逃げ帰ったそうだ。驚くことに妹は無傷だった。しかし、怯えはおさまらず、横穴壕に逃げ帰ったきり、そこから一歩も出られなくなった。

両親はとても心配して、横穴壕に布団や身の回りのものを運び、妹を寝かせ、母が食事を運んでいた。３人の弟たちも横穴壕で寝ることになった。「広島に新型爆弾が落ちた。気をつけろ」と近所に言って っていた父が、弟たちもそこで寝かせようと決めたのだろう。

８月９日 午前７時48分 警戒警報発令

同 ７時50分 空襲警報発令

同 ８時30分 同 解除

妹の話はこうだった。

朝、空襲警報のサイレンが鳴り、近所の子供たちが横穴壕に飛び込んできた。みんなで横穴の奥に身を寄せて隠れた。でもしばらくすると「空襲警報解除、空襲警報解除」の声が聞こえてきた。暗い横穴に隠れていた子供たちは一斉に外に飛び出した。弟たちも、妹が止めるのも聞かず飛び出し、手を繋ぎ走って家に帰ってしまった。妹と、赤ちゃんを背負った隣の家の女の子とその幼い妹、他に数人の子供だけが残った。

突然、ピカッと光った。暗い穴の奥まで明るく光った。次の瞬間、爆風が吹き込み、子供たちが吹き飛ばされた。みんな壁に強く叩きつけられて気を失ったようだった。

妹はすぐに立ち上がり、横穴壕を出ると夢中で家に向かって走った。片側だけ残った門柱に父親が体をもたせかけて立っていた。首からメガホンを下げていた。目をカーッと見開き、大きく開けた口の中には何かがいっぱい詰まっていた。

屋根も何もかも爆風で吹き飛ばされた家には、母が国民学校１年生の３番目の弟に覆い被さっていた。母の体を起こすと、弟のきれいな顔があった。

父が生きているように見えた妹は、「父ちゃん、早う逃げよう」、そう声をかけた。その時「お嬢ちゃん、危ない」と後ろから来た誰かに引っ張られ、電車通り（路面電車の通り）へと走った。振り返ると城山町の方から火勢の舌が舐めるように浦上川を渡り、凄い勢いで襲ってきていた。

叔母の家を目指して、焼け野原をひたすら歩く

妹の話を聞いている間にも横穴壕にはたくさんの負傷者が次々に入ってきた。頭の皮がめくれ顔に被さっている人、体がちぎれ血まみれの人、眼球が飛び出している人、火傷で膨れ上がっている人、横穴壕の入り口近くまで来て苦しみ、そのまま死んでしまう人。

妹と一緒に横穴壕に残っていた隣家の女の子が「かあちゃん、助けて」と泣き叫んでいた。背中に赤ちゃんを背負い、幼い妹の手を引いていた。隣は町内会長さんの家だった。その女の子は、国民学校５年生とまだ子供なのに朝早くから水汲みをしたりと、いつもよく働いていた。

その子には長崎医科大学に通う医大生の兄がいた。その兄が、友だちに助けられながら横穴壕に辿り着いたのが見えた。腰の骨を折っていた。兄妹はお互いを見て「助かった」と喜んでいた。しかし、その３日後、医大生の兄は「死にたくない、死にたくない」と言いながら亡くなったそうだ。

父のことは町内会長宅の隣（うちの又隣）に住んでいた中学生の男の子から聞いた。その子は駒場町に住んでいた従弟の同級生で、２人は、妹と同じ三菱の工場に通っていた。駒場町に向かって帰宅中に原爆に遭った。彼は「（従弟は）爆弾が落ちた時、川に飛ばされて、わからなくなった」と言った。そして、「おじさん（私の父）は、朝の空襲警報解除の後もメガホンで、広島に新型爆弾が落ちた、気をつけるようにと近所に言って廻っていた」と教えてくれた。

私と妹は横穴壕の子供たちと別れを惜しんだ。そして「東小島（ひがしこしま）に行こう」と歩き出した。

東小島町には叔母（父の妹）夫妻がいた。私たちの胸に縫い付けられた名札には叔母の住所が記されていた。「いざという時は東小島に行け」父と母の声が聞こえるようだった。父は６人きょうだい（男４人・女２人）の長男、その父が一番信頼していたのが上から４番目の長女、東小島町の叔母だった。

数えきれない死体、そして誰もいなくなった

浦上川を渡ると、家があった駒場町だが、その簗橋は渡らず、横穴壕がある油木町から稲佐町へと南へ下った。稲佐町で稲佐橋を渡り、また南へ下り、大波止へ。ここまで約４キロメートル。数えきれない死体を見た。

そして銅座町へ。銅座町から丸山町への道に入ると、今度は人ひとり、犬一匹、猫一匹すらいない。みんなどこへ行ったのか、人はいったいどこへ行ってしまったのか。無人の町は不気味で恐ろしく、心細さが限界に近づいていた。私は「とにかく正覚寺。正覚寺を過ぎれば叔母さんがいる」、心の中でそう繰り返しながら黙って歩き続けていると、ついに限界に達した妹が言った。「叔母さんたち、いるやろうか」いだ手に力が入った。ぽつんと言ったその言葉は、私が一生懸命に頭の中で振り払っている言葉だった。昼日中、誰もいない空っぽの家と家の間の細い道を、ただ黙って正覚寺を目指して歩いた。

東小島町に入った。正覚寺を過ぎたあたりで家の中に人の気配を感じた。もうすぐだ。進んでいくと、その気配は増していき、やっと気持ちが楽になった。細い石段を上ると叔母の家だ。

いた。見上げた先に叔母たちがいた。家の前に集まっていた近所の人たちが、歓声をあげ

た。私たち家族を心配して集まってくれていた。「良かった、よう来た」叔母と叔父が泣いて喜んだ。

その夜、妹に初潮をみた。私は慌てた。何もないのだから。叔母に一言言えばいいものを、恥ずかしさが先にたち言えなかった。使えるものは新聞紙だけだった。

私に残ったのはこれだけ……

次の日、叔父とふたりで駒場町の家に向かった。妹には二度とあの町は見せたくないと思い、連れていかなかった。

叔父がリヤカーを引き、私はその横を歩いた。家が近くなると死体が増えた。大きく膨れ上がった馬が２頭、横になって倒れていた。進めば進むほど死体が増えた。あたりは死体の山だった。真夏の死体がどんな状態か見なくてもわかる。目を伏せて歩いた。家に着く少し前に叔父とは一旦別れ、一人で家に向かった。前日は爆風に飛ばされ何もない焼け野原だったところも死体の山になっていた。

妹の話どおり、１本だけ残った門柱に父が寄りかかって立っていた。妹が見た時と違い、真っ黒に焼けていた。大きく開けた口に瓦礫のようなものがいっぱいに詰まっていた。首から下げたメガホンもそのまま真っ黒になっていた。門を入ると右側に、父が子供たちのために作った土俵がそのまま残っていた。

家は屋根も天井も爆風で吹き飛ばされ、門柱と基礎土台以外はほとんどなくなっていた。母と弟たちは、黒く丸い盛り上がりになっていた。

２番目の弟は、いつものように茶の間で勉強をしていたのだろう、両手で掬くえるくらいの小さな真っ黒い塊がそこにあった。くずれないよう掬うように持ち上げると、弟の衣類の端が焼け残っていた。土俵の相撲を見物していた部屋の横の廊下あたりに、もう少し大きな塊があった。妹が言ったとおり、母が３番目の弟に覆い被さったのだろう、中から出てきた小さな布切れは母と弟の衣服だった。１番目の弟はどこで死んだのか、わからないままだった。

瓦礫の中から焼け残ったトタンを探し、引きずって持って来た。大きくて重いトタンの上に父、母、弟２人を順番に並べ、焼け残った木片と、たくさんの瓦礫で囲んだ。火を付けるまでもなく、燻くすぶっていた瓦礫はすぐに勢いよく燃え上がった。家族を荼毘に付しながら、真っ黒な煤とベトベトした赤い血糊がついた両手を見た。「私に残ったのはこれだけ」両手を強くすり合わせた。「私に残されたのはこれだけ」両腕にも強くすり付け、体の中にすり込んだ。

その間にも「敵機襲来」の叫び声が幾度も起こった。低空飛行で旋回する米軍機に人々は物影のない焼け跡を逃げ回ったが、私は逃げなかった。私には両親と弟たちを弔うことの方が大切だった。そしてもう恐怖心というものもなくなっていた。極限の悲しみは恐怖心だけでなく、涙も奪った。涙一滴出なかった。

火葬が終わる頃、叔父がリヤカーを引いて来た。ふたりで裏庭に行った。広い裏庭では、母がその一角を耕し、野菜を作っていた。母は畑の周りに蔓バラを植えていた。私は、そこに咲く赤や白の小さなバラが大好きだった。

畑には茄子も植えていて、その下に荷物用の防空壕が掘ってあった。父の会社の人たちか、母の兄たちが掘ってくれたようだ。私は、そこに防空壕があることは知っていたが、見たことも覗いたこともなかった。焼け残った真っ黒な扉を開くと、大きな米の袋があり、大きなザルが立てかけてあった。防空壕の中に火は入らず、無事だった。２〜３段の階段を下りると両脇に箪笥があり、真ん中に私と妹用の新しい布団が積まれていた。２棹の 笥には父と母の着物がいっぱい入っていた。リヤカーに笥は乗らない。着物が入ったままの引き出しだけを積み、その上に布団を積んだ。

両親と弟たちのお骨を壕の中にあった綺麗な布でひとりずつ包んだ。米袋に立てかけてあったザルに並べて乗せ、リヤカーの荷物の上に置いて紐で固定した。

叔父がリヤカーを引き歩き出すと、私は荷物を支えながら後ろから押した。

次の日、お骨をお墓に持って行った。叔父、叔母、従弟、妹と私の５人だけだった。叔父が重い石の蓋を開け、みんなで納骨した。それが家族の葬式だった。

叔父が言った「死ぬ時は一緒」

お墓へ行った日の３日後の８月15日、敗戦を知った。玉音放送は、聞かなかった。近所の人たちから戦争が終わったと聞いた。ラジオから聞こえる声はラジオの音質の悪さと言葉の難解さで、みんなすぐには理解できなかったようだ。少し時間はかかったが、みんなの顔から力が抜けた。

しかし、それから２時間も経たないうちに、近所が騒々しくなった。

「アメリカ軍が上陸するぞ」

「アメリカ軍が襲ってくるぞ」

「女たちが危ない」

私たちは大急ぎで逃げる準備をした。近所の人たちも皆リヤカーに荷物を積み、長崎駅に向かった。私たちは駅に向かう前に叔母の弟、つまり父の弟の家に寄った。着くとそこはもぬけの殻、すでに逃げた後だった。空っぽになった家を見た時、ゾッとした。それまで感じたことのない恐怖が襲ってきた。

とにかく逃げなければならない。私たちは長崎駅へ急いだ。駅への道は長崎を脱出しようとする人々で混み合い、混雑していた。

やっとの思いで何とか駅に着いても、そこはもう身動きが取れないほどの人。とうてい列車には乗れない、不安でいっぱいになった。親戚の家に行ったことで遠回りになり、下駄履きの足が限界だった。体だけでなく心も限界、全てが限界、もう耐えられないと思った。妹も同じだった。私たちは、混雑と混乱の人いきれの中、立っているのもやっとだった。

その時、叔父がはっきりとした声で言った。

「帰ろう、死ぬときは一緒」

その場に崩れ落ちそうになった。心の底からホッとした。叔父の決意が嬉しかった。叔母も従弟も私も妹も「もうひと頑張り」と力が湧いた。

東小島の家に帰り着いたときには、日が暮れていた。明かりがついた家は一軒もなく、どの家も空っぽ、町は真っ暗で誰もいなかった。

叔母が、意を決した顔で、飼っていた鶏をしめた。その頃は、どこも食料として鶏やウサギを飼っていた。情に厚い叔母のこと、いつしか鶏は食べ物としてではなく、一羽の鳥として飼っていたのではないだろうか。しかし、死ぬときは一緒、鶏も一緒。その夜の円いお膳には正月のようなご馳走が並んだ。料理上手の叔母は、ありったけの食料を使い、手際良くご馳走を作った。いつ来るかわからないアメリカ軍のことはすっかり忘れていた。美味しかった。楽しかった。５人で食べる最後の晩 だと思った。

アメリカ軍は来なかった。翌日も、その翌日も。気づくと町の人たちも戻っていた。私は心も体も解放されていた。空襲がないだけで楽だった。

最後の晩 、その夜、私はそれまでのことを全て忘れた。

