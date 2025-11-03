「何の肉か分からない問題」ついに解決！主婦が編み出した冷凍保存ワザに10万いいね【ママリ】

「何肉だっけ？」冷凍保存で迷わないテクに10万いいね

北向ハナウタ(@1106joe)さんが投稿した、ミンチ肉を冷凍保存するときに使えるアイデアです。お肉は多めに買って冷凍保存をしているという人もいるのではないでしょうか。その時、ラップに包んだお肉が「何の肉」分かるようにどんな表示をしていますか？





投稿者さんは、豚肉のミンチに分かりやすいマークを付けました。Xで絶賛された簡単なマークとは…？

©1106joe

なんのミンチか分からなくなるので対策をした。字を書くより早くて良い

お肉をラップに包んで点を2つ書き、マルを描いて中に縦棒を2本…。豚のマークって5筆で描けるんですね。これは確かに簡単でわかりやすい！



この投稿には「わかりやすくて良いですね」「牛さんと鶏さんも見てみたい」「合い挽きだとどうなるんだろう？」といったリプライがついていました。



リプライでもあるように、鶏肉の場合のマークも見てみたいですよね。鶏肉だと目とくちばしを描けばいいのかなと、いろいろ想像してしまいました。冷凍してしまうと見た目的に分かりにくくなる場合があるミンチ肉。こうした工夫で、日ごろの家事が少し楽になるのはすてきですね。今日から使えるおもしろいアイデアでした。

イカの形にした餅を焼いたら？結果に9万いいね

深海マザー(@deepseaMOTHER)さんの投稿です。お正月にお餅を食べる人もいるでしょう。焼いたお餅が、どんな風にふくらむのかは、焼き上がりのお楽しみですね。焼ける様子を見ていて「プクーッ」とうまくふくらむと、なんだかうれしくなるものです。



投稿者・深海マザーさんは、切り餅を使っておもしろい実験をしました。あらかじめイカの形にした切り餅を焼くと、どんな仕上がりになるのでしょうか。

©deepseaMOTHER

ところでみなさんこのイカの形にカットした角切り餅をこのまま焼くとどうなると思いますか

きれいにイカの形に並べられた切り餅。10本の脚も見事に表現されています。深海マザーさんは、この状態で焼いてみることに。



なかなかこんなことを思いつきませんよね。さあ、気になる焼き上がりは？

©deepseaMOTHER

意外にもカッコよくこんがり美味しそうに焼けました！パーツも全部同化して白い墨まで吐いてます

なんと、こんがりとおいしそうなイカ型お餅に！深海マザーさんはこのお餅を、お雑煮に入れておいしくいただいたそうです。



この投稿に対して「よく考えましたね！」「手が込んでてすごい！」などのリプライが寄せられました。お正月に余ったお餅があれば、思わず挑戦したくなるおもしろい投稿でした。

ザ・ハンバーグ弁当！肉の圧が強すぎるお弁当に7.1万いいね

こーいち(@kooi501kooi)さんの投稿です。お弁当の名前におかずの名を冠するのであれば、やはりメインおかずの存在感は強くあってほしいものです。そんな期待を裏切らないハンバーグ弁当を発見しました。どんなお弁当かというと…？

©kooi501kooi

今日はハンバーグ弁当っすよ~🍱

ハンバーグは、焼く前に丸めた大きさに比べると、焼き上がりが少し小さくなりますよね。しかし、このハンバーグはお弁当箱にぴったり！お肉の収縮率まで考えられたような大きさに驚きます。



この投稿には「わぁぁ、すごい」「ピッタリ凄すぎ」「きれいにハマってハンバーグも幸せ～」「インパクト強！」といったリプライがついていました。これ以上にない、まさしく「ハンバーグ弁当」というお弁当は、本当に食べ応えがありそうですよね。見ていたらおなかが空いてきそうな、目にもおいしい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）