Maison de FLEURから「ミッキー＆ミニー」の特別コレクション♡

Maison de FLEURから、ディズニー好きにはたまらない♡「ミッキー＆ミニー」の誕生日を記念した特別なDisney Collectionが登場します。全国のMaison de FLEUR店舗と自社ECサイト「STRIPE CLUB」で11月18日(火)より発売開始（EC先行は11月11日）。ふわもこ素材やパステルカラーで、愛らしさと上品さを兼ね備えた全7型がラインアップ。ぜひギフトにも！

ふわもこ素材×パステルカラーが可愛い新作バッグ

Mickey Mouse/リボントートバッグ

Minnie Mouse/リボントートバッグ

今回登場するコレクションの注目は、「ミッキー」と「ミニー」をイメージしたトートバッグ。微起毛のパッチワーク刺繍があしらわれ、両サイドにはMaison de FLEURらしいシフォンリボンが♡

「Mickey Mouse/リボントートバッグ」（Ivory）と「Minnie Mouse/リボントートバッグ」（Light Pink）は、それぞれ税込8,800円。

大きめのポケット付きで収納力も抜群。デイリーにも使えるデザインで、秋冬のコーデを華やかに彩ります。

チャーム＆ポーチも充実♡きらめきアイテムで心躍る

Mickey Mouse/チャーム

Minnie Mouse/チャーム

ズボンポーチ

リボンポーチ

ビジューリボンチャーム

「Mickey Mouse/チャーム」（Light Gray・税込4,950円）や「Minnie Mouse/チャーム」（Light Beige・税込4,950円）は、思わず触れたくなるふわふわ素材にラメリボンがアクセント。

また、「ズボンポーチ」（Light Blue）と「リボンポーチ」（Light Pink）は各4,500円。ミッキーのズボンやミニーのリボンをふわもこ素材で表現しています。

さらに、ミッキーシェイプのビジューやパールが煌めく「ビジューリボンチャーム」（3,700円）も登場。大人の可愛さを引き出すラインアップです♪

ミッキー＆ミニーの誕生日を彩る限定コレクション♡

Maison de FLEURのDisney Collection『Mickey & Minnie』は、特別な日をより幸せにしてくれる限定シリーズ。ふわもこ素材や優しい色合いに包まれるたび、心まで温かくなるような可愛さです。

大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもぴったり♡11月18日(火)の店頭発売、そして11月11日(火)11時のEC先行販売をどうぞお見逃しなく。