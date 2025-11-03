【夫婦、小さなすれ違い…】3大なくし物 サイフ・カギ・スマホ【第50話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、すぐにものをなくす・忘れる夫に対する一件です。
夫「あーサイフ忘れた！」
夫「あれー？ どこ置いたっけ、ごめん、スマホ鳴らして」
夫「鍵がない〜」
どうやら夫は、常に何かをなくす＆忘れるタイプのようです。たまにいらっしゃいますねえ、ずっと探し物をしている方。それを見ている妻は、その都度「なんで……？」と驚きを隠せない様子。
妻の心の声「全部なくしたことないから、気持ちがわからない」
こちらもたまにいらっしゃいますね、絶対になくさない＆忘れないタイプのかた。行動パターンも思考パターンも異なる夫婦ということでしょうか。こればかりは一生平行線になると思います（苦笑）。妻がナイスアシストを連発するか、そういう人なのだと諦めるかの二択です。さて、みなさんならどうしますか？
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
