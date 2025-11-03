à¿ÈÄ¹115¥»¥ó¥ÁáÄã¿ÈÄ¹¾É¤Î½÷À¥â¥Ç¥ëà°¦¤é¤·¤¤á¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡¢¤¤¤Ä¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
ºòÇ¯À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡à¤Á¤Ó¤¿á¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄã¿ÈÄ¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy World Dwarfism Awareness Day¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÈÄ¹115cm¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¸åÆ£¿ÎÈþ¡£
¡¡ÀèÅ·À¤ÎÆð¹üÌµ·ÁÀ®¾É¤Î¸åÆ£¤Ï¡¢Äã¿ÈÄ¹¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼Ò²ñ¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢ÊÐ¸«¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¾®¿Í¾É·¼È¯¥Ç¡¼¡×(ËèÇ¯10·î25Æü)¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤ÊÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¸åÆ£¤ÎÈ¯¤¹¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡¢¤¤¤Ä¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸åÆ£¤Ï2017Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£