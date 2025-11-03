¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Ëà18ºÐº¹áÅÅ·âº§¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡Ä50ºÐàÌþ¤ä¤··Ï½÷Í¥á¤ÎàTV½Ð±éá»Ñ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¾ðÊóÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡ª
¡¡18ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Ë·ëº§¡Ä¡£³èÆ°µÙ»ß·Ð¤¿50ºÐ½÷Í¥¤Îà¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î10·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡£Æ±Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¡¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡×¤Ç¶¦¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤ÈÀ¸½Ð±é¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿°áÁõ¤ÇÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö50ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¹¥´¶¤â¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ËÜ¾å¤Ï1993Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯Âå¤ËÌþ¤ä¤··Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£2002Ç¯¤Ë27ºÐ¤Ç18ºÐÇ¯¾å¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È·ëº§¡£ºòÇ¯6·î²¼½Ü¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËSNS¤Ç¡ÖÎÅÍÜ´ü´Ö¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î8Æü²ÐÍËÆü¤Î¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤è¤ê¿ï»þÉüµ¢¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£