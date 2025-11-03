山形市によりますと、３日午後１時１０分ごろ、山形市泉町の河川敷にいるクマ１頭が目撃されました。

【画像】クマ目撃場所

車に乗り二口橋の南側で信号待ちをしていた人が座っているクマを目撃したということです。

クマの体長はおよそ１メートルとみられています。

目撃現場となった河川敷は、山形市立東小学校の北西側です。

通報を受け、市と警察がパトロールを行いましたが、今のところクマは見当たらず、足跡やフンなども見つかっていません。

市は４日、登校時間に合わせて東小学校付近をパトロールする予定だということです。

■目撃場所

■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市）

11月3日（月曜）午後1時10分頃 泉町地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

11月2日（日曜）午後7時40分頃 大字山寺地内の山林にてクマ2頭を目撃

11月2日（日曜）午後6時00分頃 大字谷柏地内の公民館敷地にて経過時間不明のクマの疑いのあるフンを確認

11月2日（日曜）午後1時30分頃 大字下東山地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

