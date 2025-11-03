º£Ç¯¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡Ä½é½Ð¾ì¼Ô¤Ï²¿¿Í¡©¡¡ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¤Î¹â3¡¦µÈùõâÃ²Æ¤Ï¡È¸½Ìò°ìÈ¯¹ç³Ê¡É¤Ø¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È »öÁ°¾ðÊó¡þ3Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤¹4Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Î¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£1¼¡¡¢2¼¡Í½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤é½Ð¤ëÁª¼ê¤â²Ã¤¨¤¿106¿Í¤¬¡¢¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Î¾å°Ì20°Ì¡Ê¥¿¥¤¡ËÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÄ¾¸å¡Ä19ºÐ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¤¬½é¡¹¤·¤¤
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¼õ¸³¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â3Ç¯À¸¤ÎµÈùõâÃ²Æ¡Ê¥Þ¡¼¥Ê¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£2007Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢º£Ç¯¡Ø4·î1Æü»þÅÀ¤ÇËþ17ºÐ°Ê¾å¡Ù¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³²ÄÇ½Ç¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê½÷»Ò15ºÐ¡Á17ºÐ¤ÎÉô¡Ë¡×¤òÀ©ÇÆ¡£¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Î¾Î¹æ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£120¡ó°Ê¾å¡£ÂÎÄ´¤âÀ°¤¨¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³«ËëÁ°Æü¤ÎÉ½¾ð¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Ï¡¢10·î31Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿¹ñÆâ½÷»Ò²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥Ò¥ë¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ ¿¹¥Ó¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Àª¤ÇÍ£°ì¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢12°Ì¤È¤¤¤¦¹¥·ë²Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÈºÇ½ªÄ´À°¡É¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤â3»î¹ç¤ò·Ð¸³¡£ÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç¤Î³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×12°Ì¤Ê¤É¡¢¤¦¤ÁÍ½ÁªÄÌ²á¤Ï2»î¹ç¤È¡¢¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡×¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï18ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿1Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡£¡Ö¡ÈÄÌ²á¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍ¥¾¡¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ÎÀÊ¤À¡£³¤³°Àª´Þ¤á¡¢º£Ç¯¤Ï28¿Í¤Î½é½Ð¾ìÁª¼ê¤¬ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£µÈùõ¤ÈÆ±¤¸¹â¹»3Ç¯À¸À¤Âå¤ÏÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹ß·°¦Íå¡Ê¤¢¤¤¤é¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹â¡Ë¡¢¿·ÃÏ¿¿Èþ²Æ¡Ê¤Þ¤ß¤«¡¢¶¦Î©½÷»ÒÂèÆó¹â¡Ë¤ä¡¢¸½ºß¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤òÁè¤¦¿ÀÃ«¤½¤é¤ÎËå¡¦¤Ò¤Ê¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¹ÓÌÚÍ¥Æà¤ÎËå¡¦¼·³¤¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â¡Ë¤é16¿Í¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸·¤·¤¤4Æü´Ö¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢°ìÈ¯¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡¡106¿Í¤Î½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
¤³¤³¤ò¸«¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤â¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¡ª¡¡2025Ç¯ÅÙJLPGA¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÆÃ½¸
ºòÇ¯¤Ï26¿Í¤¬¹ç³Ê¡ª ¡È¥ë¡¼¥¡¼¥º¡É¤ÎÌ¾Á°¤È´é¤Ï¡Ä¤â¤¦³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÄ¤¤¡© ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÄ¾¸å¤Î¸¶±Ñè½²Ö¤µ¤ó¡Ú¼Ì¿¿¡Û
JLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡¡YouTube¤Ç¤ÎÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÄ¾¸å¡Ä19ºÐ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¤¬½é¡¹¤·¤¤
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¼õ¸³¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â3Ç¯À¸¤ÎµÈùõâÃ²Æ¡Ê¥Þ¡¼¥Ê¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£2007Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢º£Ç¯¡Ø4·î1Æü»þÅÀ¤ÇËþ17ºÐ°Ê¾å¡Ù¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³²ÄÇ½Ç¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê½÷»Ò15ºÐ¡Á17ºÐ¤ÎÉô¡Ë¡×¤òÀ©ÇÆ¡£¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Î¾Î¹æ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£120¡ó°Ê¾å¡£ÂÎÄ´¤âÀ°¤¨¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³«ËëÁ°Æü¤ÎÉ½¾ð¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Ï¡¢10·î31Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿¹ñÆâ½÷»Ò²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥Ò¥ë¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ ¿¹¥Ó¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Àª¤ÇÍ£°ì¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢12°Ì¤È¤¤¤¦¹¥·ë²Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÈºÇ½ªÄ´À°¡É¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤â3»î¹ç¤ò·Ð¸³¡£ÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç¤Î³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×12°Ì¤Ê¤É¡¢¤¦¤ÁÍ½ÁªÄÌ²á¤Ï2»î¹ç¤È¡¢¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡×¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï18ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿1Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡£¡Ö¡ÈÄÌ²á¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍ¥¾¡¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ÎÀÊ¤À¡£³¤³°Àª´Þ¤á¡¢º£Ç¯¤Ï28¿Í¤Î½é½Ð¾ìÁª¼ê¤¬ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£µÈùõ¤ÈÆ±¤¸¹â¹»3Ç¯À¸À¤Âå¤ÏÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹ß·°¦Íå¡Ê¤¢¤¤¤é¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹â¡Ë¡¢¿·ÃÏ¿¿Èþ²Æ¡Ê¤Þ¤ß¤«¡¢¶¦Î©½÷»ÒÂèÆó¹â¡Ë¤ä¡¢¸½ºß¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤òÁè¤¦¿ÀÃ«¤½¤é¤ÎËå¡¦¤Ò¤Ê¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¹ÓÌÚÍ¥Æà¤ÎËå¡¦¼·³¤¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â¡Ë¤é16¿Í¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸·¤·¤¤4Æü´Ö¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢°ìÈ¯¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡¡106¿Í¤Î½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
¤³¤³¤ò¸«¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤â¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¡ª¡¡2025Ç¯ÅÙJLPGA¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÆÃ½¸
ºòÇ¯¤Ï26¿Í¤¬¹ç³Ê¡ª ¡È¥ë¡¼¥¡¼¥º¡É¤ÎÌ¾Á°¤È´é¤Ï¡Ä¤â¤¦³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÄ¤¤¡© ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÄ¾¸å¤Î¸¶±Ñè½²Ö¤µ¤ó¡Ú¼Ì¿¿¡Û
JLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡¡YouTube¤Ç¤ÎÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê