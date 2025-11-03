２日に放送された「ＮＨＫ のど自慢」は、東京のど真ん中・港区で開催。会場はテレビ朝日のお膝元・六本木ヒルズアリーナだったことで、ネットも「テレ朝の真ん前で？」など驚きの声が上がった。

地方での開催が多い「のど自慢」だが、この日は港区六本木から生放送。ゲストは小林幸子とこっちのけんと、司会もＮＨＫのある渋谷が近いから？か、通常は１人だが廣瀬智美アナと二宮直輝アナの２人体勢という豪華さだ。

港区紹介では二宮アナが毛利庭園横から中継。六本木ヒルズなども紹介だ。六本木ヒルズアリーナは、テレビ朝日の社屋の真横。しかものど自慢では珍しい屋外ステージ。無事に雨も降らず、何度もテレビ朝日社屋がチラ映り。港区役所の職員や、フェンシング元日本チャンピオンらも出場し、にぎやかな大会となった。通常放送の後は今年の特別賞の名場面も紹介された。

ネットでは今回の会場が話題に。「六本木のテレ朝社屋の目の前で『のど自慢』というカオス」「テレ朝じゃねーか」「地元紹介もテレ朝の真ん中の毛利庭園からの生中継を交えて」「すげーな、テレ朝のテリトリーのど真ん中でＮＨＫのど自慢やってんのか」「テレ朝のお膝元でのど自慢の生放送をやるＮＨＫさん」など話題を呼んでいた。