「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）

人気上昇中のケイト・ロータス（２７）は地元神戸で韓国のイ・ボミ（２７）に判定３−０で勝利。ＲＩＺＩＮ２連勝を飾った。

気合の入ったコーンロー姿で登場したケイト。ＭＭＡ３戦全勝の韓国選手を相手に、１回序盤から果敢に打撃で攻めていく。左ハイキック、右フックも浴びせたが、イ・ボミも反撃した。

２回もケイトはパンチを当てたが、イ・ボミのパンチでケイトのマウスピースが飛ぶ場面も。ケイトがその後、左ハイキックで相手の顔面をとらえたが、イ・ボミも下がらず前に出てきっ抗した状態が続いた。

最終３回は開始からイ・ボミが前に出て果敢に打撃でもケイトにダメージを与えていく。ケイトは左目尻をカットし、出血。中盤にケイトの左拳が顔面をとらえたが、イ・ボミは下がらず。最後は壮絶な殴り合いの中でゴングとなった。

勝利者インタビューでは観戦に訪れた恩師に向けて「今日は１番お世話になった先生がきてくれていて。もうちょっと強くなって倒せるようになります。中途半端で辞めず、心からやってよかったと思えるまで突っ走ります。今日は中途半端な試合してすいません」と、涙ながらに誓った。