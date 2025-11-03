全国高校サッカー選手権大会熊本県大会は1日に準々決勝が行われベスト4が出揃いました。



【試合結果】準々決勝

ルーテル学院 2-0 慶誠



■ルーテル学院・今村颯汰キャプテン

「チーム全員が走って戦ってここ最近で一番いいゲームができた。笑っても泣いても3年生にとっては最後の大会なので次、決勝に進めるように準決勝もう1回全員でファイトしてやっていきたい」





【試合結果】準々決勝熊本国府 1-0 熊本商業■熊本国府・福本雅人キャプテン「みんなで協力して頑張ってきたので勝ててうれしい。キレイなシュートが入ったので気持ちよかったです。自分たちは勢いに乗るとものすごいパワーを発揮できるので、これからもチームでがんばっていきたい」【試合結果】準々決勝大津 11-0 学園大附属（大津は30年連続ベスト4進出）東海大星翔 5-0 鹿本準決勝は11月9日（日）に水前寺競技場で行われます。第一試合は大津×熊本国府、第二試合はルーテル学院×東海大星翔。この試合をYouTubeのKKT公式チャンネルで生配信します。第一試合は午前11時から、第二試合は午後2時からです。詳しくはKKTのホームページをご確認下さい。