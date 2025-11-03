準決勝は9日！高校サッカー県大会ベスト4出揃う 大津は30年連続
全国高校サッカー選手権大会熊本県大会は1日に準々決勝が行われベスト4が出揃いました。
【試合結果】準々決勝
ルーテル学院 2-0 慶誠
■ルーテル学院・今村颯汰キャプテン
「チーム全員が走って戦ってここ最近で一番いいゲームができた。笑っても泣いても3年生にとっては最後の大会なので次、決勝に進めるように準決勝もう1回全員でファイトしてやっていきたい」
熊本国府 1-0 熊本商業
■熊本国府・福本雅人キャプテン
「みんなで協力して頑張ってきたので勝ててうれしい。キレイなシュートが入ったので気持ちよかったです。自分たちは勢いに乗るとものすごいパワーを発揮できるので、これからもチームでがんばっていきたい」
【試合結果】準々決勝
大津 11-0 学園大附属
（大津は30年連続ベスト4進出）
東海大星翔 5-0 鹿本
準決勝は11月9日（日）に水前寺競技場で行われます。
第一試合は大津×熊本国府、第二試合はルーテル学院×東海大星翔。
この試合をYouTubeのKKT公式チャンネルで生配信します。
第一試合は午前11時から、第二試合は午後2時からです。詳しくはKKTのホームページをご確認下さい。