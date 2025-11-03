1999年に起きた事件。妻が殺害され、夫の高羽悟(69)さんは、情報提供を呼びかけ続けました。2010年には悟さんも尽力し、殺人罪などの時効が撤廃され、2025年10月31日、この事件の容疑者が逮捕されました。26年が経ち急展開を迎えた事件。スタジオ生出演で高羽悟さんに話を伺いました。

Q:逮捕の一報から3日、心境は

警察からの事情聴取も続いていますし、容疑者の動機が分かっていないので、奈美子の仏前にもまだ報告できてない段階ですから、もう少し見守って、ある程度のことが分かってから報告したいなという心境です。

たくさんの方から応援のメッセージをいただき、その返信などもあり、この3日間で10時間弱しか寝られていないですけれど、皆さんから「健康に気をつけて」との言葉がいっぱいありますので、本当にありがとうございます。

Q:容疑者逮捕でお気持ちは

とりあえずほっとした、というのが正直なところ。焦って、動機だとか、解明して欲しいと思ってしまうが、警察の間違いない捜査を待ちたいと思います。

Q:この期間は、どんな26年間だったか

自分の関係者だとは絶対に思ってなかったので、それが意外です。奈美子に対して「謝らないと」という思いがあった。私の同級生だと知った時はやっぱり悪かったなと思いましたけれど、姪が「悟おじさんの関係者だといっても、絶対に容疑者が悪いんだから気にすることない」と激励されていますので、そう思うようにしたいと思います。

Q:悟さん自身も大きくかかわった「殺人罪などの時効撤廃」について

あの時は15年という時効がありましたので、私としては15年はありえない、もう少し捜査して欲しいという思いはありました。

ただ、私だけでなく、「宙の会」は未解決事件の遺族がいっぱい集まり、そういう面ではすごく前向きに時効撤廃の活動をやろうということでみんなで頑張りました。2010年に時効撤廃になったときは、国会の傍聴席にいました。そこから見る景色は本当に「やったぞ」という景色で感動したのを今でも思い出します。

Q:事件現場のアパートを「借り続けた」思いは

自分が奈美子にしてあげられるのは、何だろうと考える日々だった。遺族としては、せっかく血痕があるので、せめて時効まではと思いました。11年目で時効が撤廃されたので、どうしようかなと思ったんですが、その頃からDNA捜査の課題がわき上がっていましたので、メディアに訴えるにも、時効がなくなったとはいえ、もう少し（アパートを）持っていたほうが良いかなと思っていた。

金曜日（10月31日）に捕まりましたので、2200万円払っていてよかったなという思いで今はいます。

奈美子さんの27回忌法要で「報告」

Q:2日の奈美子さんの二十七回忌法要でどのように向きあった

正直言って、動機がまだわからない。捜査がもう少し進み、起訴された段階でちゃんと報告できるようになりたいなという思いで手を合わせました。

Q:長男の航平さんは当時2歳。どんな会話を交わした

息子の嫁から「(悟さんと航平さんの)男同士の2人は業務連絡しかしない」と言われるぐらい会話をしていないんです。嫁が「私が間に入って仲を取り持つから」と言ってくれています。

Q:航平さんからは「父の執念」という言葉がありましたが

執念というか、「奈美子のために何をしてやれるか」という人生だった。決して無駄にならなかったからよかったという思いです。

Q:遺族として、必要な助けはどういうものだったか

私たちとしては、普通に接してくれるのが一番ありがたい。変に気を遣っていただくことはありません。事件前と同じお付き合いをしてくれると助かります。

被害者によっても違うと思いますが、私の場合は、男の子だったし、めそめそしてはいかんと思っていました。女の子だったらこういう風にやれたかなと思います。

Q:これまでの家族の支えについては

事件後は人生どうなるかと心配しましたけれど、26年経ち、会社も無事に定年ぐらいまで働けて、町内会長や地元のボランティアもたくさんさせていただき、殺人罪の時効も撤廃され、こんなに素晴らしい人生になるとは思っていなかった。

航平が昨年結婚したことも本当にうれしかった。奈美子に父、母と、これまで家族を失う人生だったので、新しい家族ができることがこんなにうれしいものかと感じました。本当に幸せというか、安心して暮らせます。

安福久美子容疑者(69)の供述に対する思い

Q.容疑者は悟さんの高校の同級生。26年間で疑ったことは

何年と会った事もないというか、見たこともない女性だった。私の印象もすごくおとなしい感じで、どちらかというと「暗い」という感じでしたので、今でも人を刺せるなんていうことは想像できない。

Q.卒業後に接点はあった

卒業後はOB会とかで会っていましたけれど、「結婚して頑張っている」という感じ。「高校時代と違って雰囲気が変わったな。元気になってよかったな」という印象でしかなかった。ちょっと本当に今でも信じられない。供述を待たないと…。

Q.容疑者の「毎日不安だった」「報道を見られなかった」「事件発生日になると悩んで気持ちも落ち込んで沈んだ」という供述をどのように受け止める

ビラ配りやテレビで訴えたのは、枕を高くして寝かせないから早く自首してくれということ。想像したようにやっぱり悩んでいたんだと思うと、やってきたことは正しかったかなと思います。

Q.今も取り調べ中、悟さんはいま何が知りたいか

そんな接点もないものですから、「うちの家内を殺すほど私はあなたに悪いことしましたか」ということを聞きたいですね。

Q.その思いはどんなところから

裁判になってみないと分からないんですが。本当に悪いと反省してくれるなら裁判はスムーズに一審で終わらせて刑に服してもらいたいと思う。早く裁判を終わらせることが反省とともに遺族に対する誠意だと思いますので、長引いて最高裁までいくようなことがないようにしてもらいたいなと思います。