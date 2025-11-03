バドミントン女子ダブルスで２４年パリ五輪銅メダルの志田千陽（再春館製薬所）が都内でＴＥＮＴＩＡＬ社主催のイベントに参加した。第１部では参加者にバドミントンのアドバイスを送るなど、交流を楽しんだ。「すごく緊張したが、参加してくださった方が盛り上げてくれて、楽しかった」と笑みを浮かべて振り返った。ダブルスのエキシビションマッチも行われ、早いスマッシュなどを披露した。

第２部では同社製品に着替え、食事や睡眠をテーマにトークセッションが行われた。日頃から交代浴を行い、就寝前のストレッチは欠かさない。さらに食事にもこだわりを持つ。海外遠征に行った際は、大きく体重が落ちてしまう。悩んでいた時期は食事が義務的になっていたが「楽しいと思って食べ始めたら、目標体重にいけた。楽しんで食事や睡眠に取り組まないといけない」と意識の変化があったという。

８月に松山奈未とのペアを解消。混合ダブルス五輪２大会銅の五十嵐（旧姓・東野）有紗とペアを組み２か月が経過した。ここまで６試合をこなし、「先輩と組んで申し訳ないとパニックになっていた」と明かした。徐々にコンビネーションも合うようになり、「引っ張っていくつもりでやらなきゃ」とリードすることも多くなったという。「後衛の打ち分けの幅が増えた。ちょっとずつストロングポイントが見えた」と成長も実感していた。

今後は熊本マスターズ（１１日開幕）を控える。練習拠点を置く熊本で行われる国際大会なだけに「悔しいで終わらないように。楽しいプレーを見せて、楽しんでもらいたい」と明るく意気込みを語った。