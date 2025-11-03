◆第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１０００メートル、稍重）

ダート競馬の祭典で、快足王決定戦に１４頭（ＪＲＡ６、船橋４、大井３、浦和１）が出走し、大井から参戦した５番人気のファーンヒル（牡６歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キンシャサノキセキ）が先手を奪って押し切り、Ｊｐｎ１初勝利を飾った。笹川翼騎手（大井）はイグナイターで制した２０２３年以来、２年ぶりの制覇となった。勝ち時計は５８秒８。

同馬はＪＲＡ所属時に４勝を挙げ、オープンでも２着２回、３着２回と好走していた。今夏、大井競馬に移籍すると今回と同じ船橋１０００メートルの習志野きらっとスプリント、アフター５スター賞を制し今回、３連勝でビッグタイトル獲得となった。

今回が初ダートだったＪＲＡのママコチャ（川田将雅騎手）が１番人気で２着。ＪＲＡのサンライズアムールが３番人気で３着。今回は豪州遠征帰りの松山弘平騎手と１年９か月ぶりのコンビだった。

松山弘平騎手（サンライズアムール＝３着）「行ければ行きたかったですね。４コーナーの手応えからやれると感じたが、苦しくなってかわされました。それでも、よく踏ん張ってくれた」