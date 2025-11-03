ドル円一時１５４．２９レベルも、上昇の動き限定的＝ロンドン為替



ロンドン朝方はやや円安方向への動きがみられている。ドル円は154.29レベルまで高値を伸ばした。ただ、足元では154.10台へと押し戻されている。クロス円も円安推移となっている。ユーロ円は一時177.98レベル、ポンド円は202.79レベルまで本日の高値を伸ばした。ただ、足元ではドル円と同様に上げ一服となっている。水準的にはいずれも先週末比円安水準を維持している。



USD/JPY 154.15 EUR/JPY 177.88 GBP/JPY 202.63

