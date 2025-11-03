◆第６回ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３（１１月２日、門別競馬場・ダート１８００メートル、重）

ダート競馬の祭典で、２３年にはフォーエバーヤングも勝った交流重賞は２歳馬１１頭（ＪＲＡ５、北海道６）で争われ、６番人気でＪＲＡのタマモフリージア（牝２歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）がゴール前で差し切り、重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分５５秒５。

１０月１２日の新馬（京都・ダート１８００メートル）で、２着に３馬身半差をつけてデビューＶ。勢いそのままにデビュー連勝でタイトルを獲得した。

田口貫太騎手は２４年関東オークス（アンデスビエント）以来、２度目のダートグレード勝利。所属する大橋厩舎の馬で「師弟Ｖ」となった。

２着は３番人気でＪＲＡのフルールドール（北村友一騎手）、３着は８番人気で北海道のアヤサンジョウタロ（落合玄太騎手）が入った。

田口貫太騎手（タマモフリージア＝１着）「大橋先生の馬で勝ててうれしく思いますし、応援してくれた皆様に感謝しています。

レース前は気難しいところを出していましたけど、ゲートに入って競馬に向かってからは真面目に走ってくれる子で、最後もギリギリだったんですけど、頑張ってくれたと思います。

少し出負けする形にはなってしまったんですけど、すぐリカバリーできて、１、２コーナーでは有力馬の後ろにつけられたので、いいかなと思ってました。２戦目でゲートもどう出るか分からないですし、他の馬を動きを見て考えようかなと思っていたので、うまくいったかな。

（直線は）しっかり伸びてくれていたので、一生懸命追ってました。レースに行って真面目で、キックバックも大丈夫でしたし、最後もアクションに応えて走ってくれるのが強み。こうして地方重賞を勝たせていただいて感謝してますし、まだまだ足りない部分も多いと思っているので、もっともっと上を目指して頑張りたいと思います。

（大橋調教師の管理馬で勝利）デビュー当時から、たくさんの馬に乗せていただいて、たくさん迷惑もかけましたけど、こうして先生とともにひとつ大きなタイトルを獲れてうれしく思います」