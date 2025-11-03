元中日の山本昌氏（60）、広島、中日、楽天などで活躍した紀藤真琴氏（60）が3日までにYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。若き日に対戦したレジェンドについて語った。

NPB史上最年長の50歳まで現役でプレーした山本昌氏も、若手時代は苦労した。5年目の1988年に米国のドジャース傘下のチームで武者修行し、宝刀「スクリュー」を習得してから一気にブレークしたのは有名な話だ。

その山本昌氏が駆け出しのころに対戦して印象に残っている打者として「いろんな人とやりましたけど、“ああ、スゲえ”と思ったのは、やっぱり（山本）浩二さんと衣笠（祥雄）さん」と断言。広島の大レジェンドたちのオーラに衝撃を受けたことを明かした。

一方、83年ドラフト同期で広島に入団した紀藤氏は「福本（豊）さんには投げたな。若手の時から1軍のオープン戦だけは連れて行ってもらったんですよ。ダメになってすぐに2軍に行くんですけど」と、さらなるレジェンドの名を告白。これに山本昌さんは「凄いですよ。そういうのがない。僕は最初からどっぷり教育リーグなんで」と笑わせた。