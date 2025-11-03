吉住、“孤高の天才”イメージに複雑な本音「芸人の輪の中に入れてもらってなくないですか」

10月31日（金）よりスタートした、テレ朝Podcastの新番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』。

番組では、MCを務める「THE W」王者・吉住が、世間から寄せられる「孤高」というイメージに対し複雑な胸の内を明かす一幕があった。

番組コンセプトにちなみ、「ピン芸人だから“孤高”みたいに言われるよね」「羨ましいけどね。“孤高の天才”みたいな感じ」と同じくMCを務めるウエストランド・井口に話を振られた吉住は、「孤高は言われますね」「甘んじて受け入れてる」「それでやらせてもらってる」と冷静に受け止めていることを語る。

しかし吉住は、「最初はイヤっていうか…」と切り出すと、「ピン芸人ってやっぱ芸人の輪の中に入れてもらってなくないですか」と、孤高のイメージとは裏腹の“疎外感”を抱いていることを告白した。

これに井口も「（芸人の輪の中に）入れる人ほぼいないけど」と同意。さらに、「お見送り芸人しんいちみたいな。どう見ても孤高じゃない、あいつぐらいだけどね」と例外的な存在について言及し、2人でピン芸人ならではの立ち位置の難しさを語っていた。