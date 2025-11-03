通勤にも散歩にも頼れる一足！【ニューバランス】のスニーカーが足元を支える。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
歩きやすさがクセになる！【ニューバランス】のスニーカーで快適な毎日を。Amazonで販売中！
手頃なプライスで提案する人気の男性用モデル「MW550」を、ニューバランスのアイコニックなクラシックモデルからインスパイアされたアッパーデザインでブラッシュアップ。シボ感のある重厚なアッパー素材、足裏に心地よいソフトなライド感を提供するCUSH+、シューレースキーパーの反射材など細部まで凝った仕様を採用し、足入れのしやすい幅広4Eウイズで展開する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
重厚感のあるアッパー素材とクッション性に優れたソールが、日常の歩行を快適にサポートしてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
足幅にゆとりをもたせた設計で、幅広タイプの足にもフィットしやすく長時間でも快適に履ける。
レトロなクラシックデザインをベースにした見た目は、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい。
→【アイテム詳細を見る】
反射材付きのシューレースキーパーや滑りにくいソールなど、細部にまで配慮が行き届いている。
歩きやすさがクセになる！【ニューバランス】のスニーカーで快適な毎日を。Amazonで販売中！
手頃なプライスで提案する人気の男性用モデル「MW550」を、ニューバランスのアイコニックなクラシックモデルからインスパイアされたアッパーデザインでブラッシュアップ。シボ感のある重厚なアッパー素材、足裏に心地よいソフトなライド感を提供するCUSH+、シューレースキーパーの反射材など細部まで凝った仕様を採用し、足入れのしやすい幅広4Eウイズで展開する。
→【アイテム詳細を見る】
重厚感のあるアッパー素材とクッション性に優れたソールが、日常の歩行を快適にサポートしてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
足幅にゆとりをもたせた設計で、幅広タイプの足にもフィットしやすく長時間でも快適に履ける。
レトロなクラシックデザインをベースにした見た目は、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい。
→【アイテム詳細を見る】
反射材付きのシューレースキーパーや滑りにくいソールなど、細部にまで配慮が行き届いている。