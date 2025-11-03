「100億円を費やした史上最悪の選手」「本当に酷い」元バルサの神童がまさか！“サッカー界最大の屈辱”にOBが痛烈批判「トップチームでプレーしたことがない選手のようだ」
11月１日に開催されたプレミアリーグの第10節で、トッテナムはチェルシーとホームで対戦し、０ー１で敗れた。
この試合のパフォーマンスを批判されているのが、途中出場で途中交代となったオランダ代表MFシャビ・シモンズだ。
今夏にスパーズに加入した22歳は、ルーカス・ベリバルの負傷により、７分に緊急投入される。だが、73分にベンチへ下げられてしまった。
英紙『Daily Mail』は、この起用法について、「トッテナムが5200万ポンドの移籍金で獲得したシャビ・シモンズは、チェルシー戦で苦戦が続き、サッカー界最大の屈辱を味わうことになった」と報じている。
また、現地メディア『GIVEMESPORT』によれば、トッテナムOBのジェイミー・オハラ氏は、背番号７を痛烈に批判した。
「6000万ユーロ（約100億円）を費やした史上最悪の選手のように見えた。まるでトップチームでプレーしたことのないユースチームの選手のようだった。本当に酷い」
この試合に限らず、ここまでゴールなしと目に見える結果を残せていない。バルセロナの下部組織出身で、かつては「神童」ともてはやされたアタッカーが、窮地に陥っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
