「100億円を費やした史上最悪の選手」「本当に酷い」元バルサの神童がまさか！“サッカー界最大の屈辱”にOBが痛烈批判「トップチームでプレーしたことがない選手のようだ」

「100億円を費やした史上最悪の選手」「本当に酷い」元バルサの神童がまさか！“サッカー界最大の屈辱”にOBが痛烈批判「トップチームでプレーしたことがない選手のようだ」