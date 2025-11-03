タレントで実業家の板野友美（34）が3日、自身のインスタグラムを更新。4歳愛娘とのハロウィーンの親子ショットを披露した。

ハートやスペード、クローバー、ダイヤの絵文字などと共に、アトラクションをバックに、ミニーマウスのカチューシャ、黒と白のミニワンピース、黒のハイソックス、革靴、サングラス姿の自身と、「不思議の国のアリス」のアリスに扮した4歳長女のショットをアップ。

ハッシュタグでは「Halloween」「母もアリス意識」「不思議の国のアリス」と添えた。

また板野は10月にアップした自身のYouTubeチャンネルでは、SNSでたびたび顔出しをしていた娘について「もう4歳になるし、いろんな意見がある中で、今後顔を隠していくっていうのも考えたりはしていて。“どっちが良いのかな?”って今、凄く悩んでます」と吐露。この日の投稿では顔をハートマークで隠していた。

板野の投稿に、フォロワーからは「めっちゃ可愛い！」「凄く素敵」「可愛い プリンセスだね 天使ちゃん」「イベント全力で楽しむ姿勢すき」といった反響が寄せられている。