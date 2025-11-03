ドジャースが4勝3敗でブルージェイズを下し、ワールドシリーズ連覇を達成。最終戦に登板した山本由伸投手や大谷翔平選手ら“先発4本柱”がシャンパンファイトで仲良く写真を撮る様子がありました。

第7戦は、第4戦先発から中3日の大谷翔平選手が2回1/3を投げ、3ランで3失点。その後はロブレスキ投手、第3戦先発して連日のリリーフ登板となったグラスノー投手、シーハン投手、第5戦先発で中2日のスネル投手とつなぎ、同点の9回1死1、2塁のサヨナラのピンチから前日6回1失点で勝利投手の山本由伸投手が登板。山本投手はチームのために腕をふり、連投ながらも2回2/3を投げて無失点と、この試合ドジャース投手陣で最も投げる大車輪の活躍でした。

このポストシーズン、躍動したドジャースの先発4本柱。ロバーツ監督は「我々のロースター構成で、強みは先発投手陣にある」と自信をのぞかせていました。

リーグ優勝決定シリーズを戦ったブリュワーズのマーフィー監督は「98〜100球もの球数を圧倒的な投球で支配する投手陣がいて、そしてその全員が驚異的な緩急とコントロール」と称賛。ブルージェイズとの7試合は強力打線に苦しみましたが、先発陣はポストシーズン17試合でチーム防御率2.68を記録しています。

▽ドジャース先発陣ポストシーズン成績

◆スネル

6試合(5先発)、3勝2敗、防御率3.18、投球回34.0、41奪三振

◆山本由伸

6試合(5先発)、5勝1敗、防御率1.45、投球回37.1、33奪三振

◆グラスノー

6試合(3先発)、0勝0敗、防御率1.69、投球回21.1、25奪三振

◆大谷翔平4試合(4先発)、2勝1敗、防御率4.43、投球回20.1、28奪三振