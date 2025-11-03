MLB・ワールドシリーズを制したドジャース。シリーズMVPを獲得した山本由伸投手について、野球解説者の赤星憲広さんが好投の要因を語りました。

第6戦に先発し勝利投手となったあと、翌第7戦でもリリーフ登板し無失点でチームをWS連覇に導いた山本投手。シリーズで3勝をあげる驚異的なピッチングを見せた山本投手の投球内容に、赤星さんはある球種を有効に使っていたと語ります。

「山本投手といえばスプリットとカーブのイメージがあると思うのですが、実はスライダー系やカットボール系のボールを結構使っていた」と語った赤星さん。「ポストシーズンに入ってからはやはり疲労もあってか、スプリットがちょっと抜けてシュート回転して、右バッターのインコースに行く傾向が見えた」と分析します。

赤星さんは「ただ、それをうまく利用して逆にカットで外を攻める。その辺りをバッテリーでうまくスライダーやカットを使ったのが、打ち取れた要因かなと思います」とコメント。スプリットとは反対方向へ曲がるボールを駆使しブルージェイズ打線の目先を変えたことが、山本投手の好投の要因と解説しました。

(11月2日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)