それどこの？って聞かれそう♡【しまむら】パトでゲトりたい！「おすすめトップス」

寒い日のコーデでは、ニットトップスを主役にした着こなしを楽しみたい！ とはいえ手頃な価格で上品に見える一枚は、意外と見つけにくいもの。そこで今回は編集部が注目する【しまむら】のおすすめトップスをご紹介。さりげなく甘さを忍ばせたニットトップスは、きれいめにもカジュアルにも着まわしやすく、大人の秋冬コーデで活躍の予感。

モノトーン配色で大人かわいいニットトップス

【しまむら】「ソデフリルニット」

袖口と裾のフリルで、シンプルな中にも上品な甘さをプラスできそうなニットトップス。リブ素材なのでフリルでも広がりすぎず、メリハリを作りやすいのが大人女性におすすめのポイント。細見え効果も期待できるかも。モノトーンの配色が上品で、ジーンズと合わせても程よくフェミニンに楽しめそう。

裾フリルカーディガンでコーデを格上げ

【しまむら】「フリルニットカーディガン」\1,639（税込）

裾と袖口のさりげないフリルが、女性らしいアクセントになるカーディガン。柔らかな風合いと程よい丈感で、合わせるボトムスを選ばずヘビロテできそうです。落ち着いたグレーが大人の雰囲気を引き立て、シンプルながらも存在感のある着こなしに。Tシャツの上にさらっと羽織るだけでシャレ見えの予感。

Writer：licca.M