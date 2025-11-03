「今日好き」倉八音羽、へそ出し美脚コーデでディズニー満喫「スタイル抜群」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が11月2日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つファッションを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK、へそ出し大胆コーデ
倉八は「＃ディズニーコーデ」とつづり、ディズニーリゾートで撮影されたオフショットを複数枚投稿。虎柄のボリュームのあるアウターに黒のショート丈トップスからのぞく引き締まったウエストと、黒のショート丈ボトムからすらりと伸びる脚を収めたショットとなっている。
この投稿に「大人っぽい」「ギャル感最高」「可愛い」「かっこいい」「スタイル抜群」と反響が集まっている。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
