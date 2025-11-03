坂東龍汰、毎日テレビ電話する仲良し俳優告白「起きたてで顔パンパンのやつとかスクショして」
【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の坂東龍汰が、11月2日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（毎週日曜7時〜）に出演。毎日テレビ電話をする俳優を明かした。
【写真】坂東龍汰、毎日テレビ電話するお相手
この日は、映画「爆弾」（公開中）で共演している寛一郎・坂東龍汰・片岡千之助でトークを展開。そのなかで坂東は「寛に毎日電話しちゃう」と寛一郎に毎日電話していることを告白した。すると「しかもテレビ電話が来る」と寛一郎からも明かされ、片岡も「そう（坂東は）絶対ビデオ通話」とコメント。また、坂東が「寛が起きたてで顔パンパンのやつとかスクショしてゲラゲラ笑っている」と話すと寛一郎は「絶対（スクショを）送ってくるよね」と返していた。
トークは盛り上がり、坂東は「寛は僕の不意打ちの写真とかを大事にとって、元気出したい時に見てくれているらしい」とぶっちゃけ。これを受け、片岡が「可愛い」と反応すると、坂東が始球式で投げている写真が公開され寛一郎は「俺、一生懸命投げてる坂東が大好きなの」と笑顔で明かしていた。（modelpress編集部）
